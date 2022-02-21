Анонс состоится во второй половине года.

Компания Sony в скором времени представит флагманский смартфон Xperia 1 IV, а во второй половине года производитель представит ещё одну топовую модель. Она будет называться Sony Xperia 5 IV, получит ещё неанонсированную однокристальную систему и старые камеры.

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В смартфоне будет установлена мобильная платформа Snapdragon 8 Gen1+. Данный чипсет должен стать улучшенной версией однокристального процессора Snapdragon 8 Gen1, который выполняется по нормам 4-нанометровой технологии, имеет пиковую частоту 3 ГГц у ядра Cortex-X2 и графический ускоритель Adreno 730. Новый чип будет производиться мощностями компании TSMC, тогда как за производство нынешней версии SoC отвечает Samsung.

Sony Xperia 5 IV будет оборудован 6,1-дюймовым дисплеем формата Full HD+. В основу ляжет панель на органических светодиодах с поддержкой повышенной частоты обновления изображения. Матрицу прикроет стекло Gorilla Glass Victus.

А вот набор основных камеры в смартфоне вообще не изменится в сравнении с прошлогодним компактным флагманом Sony Xperia 5 III. Разрешение широкоугольного, ультра-широкоугольного модулей и телеобъектива составит по 12 МП. Датчики изображения – Sony IMX557, Sony IMX363 и Sony IMX663 соответственно. Отметим, что матрице IMX363 уже исполнилось четыре года.

Тыльная сторона в Sony Xperia 5 IV будет прикрыта панелью Gorilla Glass Victus, как и лицевая часть. Под крышкой будущего флагмана расположится аккумуляторная батарея ёмкостью около 4700 мА*ч, тогда как модель2021 года оснащается АКБ на 4500 мА*ч.

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В продажу смартфон поступит с предустановленной прошивкой на базе операционной системы Android 12. Купить Sony Xperia 1 5 IV можно будет с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. О ценах пока что информации нет. Прочие технические характеристики смартфона включают защиту от воды класса IP68, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и набор основных беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi 6e и NFC.