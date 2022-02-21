Финальная версия выйдет осенью.

Издание xiaomiui опубликовало список смартфонов, для которых будет доступно программное обеспечение Android 13. Традиционно, презентация операционной системы состоится ближайшей весной, финальная версия выйдет осенью, а бета для разработчиков уже доступна.

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Как бы там ни было, энтузиасты xiaomiui подготовили список из 78 моделей брендов Xiaomi, Redmi и POCO, для которых будет доступна операционная система Android 13. В список входят модели 2020-2022 годов выхода. Кроме того, апдейтом обзаведётся планшетные компьютеры Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro / Pro 5G.

Но заметка наша смартфонам посвящена. Перечислять все девайсы мы не будем, а лишь отметим семейства, представители которых будут работать под управлением тринадцатой ревизии «зелёного робота».

Список включает все смартфоны семейств Xiaomi 12 и Xiaomi Mi 11, включая все упрощённые версии Lite, X, HyperCharge, T другие. Модели десятого поколения тоже получат операционную систему Android 13, но не в полном составе – без Xiaomi Mi 10 Lite / Youth Edition, Mi 10T Lite и Mi 10i.

Также частично китайская компания будет обновлять серию Redmi K второго поколения. Речь о семействе Redmi K30. Апдейт будет доступен для Redmi K30 Pro / Pro Zoom и Redmi K30S Ultra, которые оснащены мобильным процессором Snapdragon 865.

В очереди на получение будут сгибаемый смартфон Xiaomi Mi MIX FOLD и «женская модель» Xiaomi CIVI. Отметим, что в списках xiaomiui числятся некоторые смартфоны Xiaomi, которые ещё не были представлены. Это Xiaomi MIX 5 и Xiaomi MIX 5 Pro.

Операционная система Android 13 будет доступна для большого количества моделей бренда Redmi, которые были анонсированы начиная с 2020 года. Отдельно отметим Redmi 10 Prime 2022, Redmi Note 11E Pro, Redmi K50 / K50 Pro и Redmi K50 Gaming Lite, которые ещё не были выпущены.

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И в завершение рассмотрим бренд POCO. Тут Android 13 обещана моделям POCO F3 / F3 GT, POCO F2 Pro, POCO X3 GT, семейства POCO M3 / M4, а также непредставленные POCO F4 / F4 GT / F4 Pro и POCO X4 Pro 5G, презентация которого состоится в начале следующей недели.