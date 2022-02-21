Два пылесоса, mesh-система и роутер.

Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал на российском рынке сразу четыре устройства для умного дома. Компания показала два робота-пылесоса серии Mop, mesh-систему AX3000 и маршрутизатор AX3200. Все новинки уже поступили в продажу в России. Они доступны как на официальном сайте, так и в магазинах «Ситилинк», DNS, «М.Видео» и др.

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Начнём с mesh-системы Xiaomi Mesh System AX3000. Она ориентирована набольшие помещения. Аппарат получил 256 МБ оперативной памяти и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с частотным диапазоном 5,8 ГГц. По словам производителя, система способна обеспечить скорость соединения 2976 Мбит/сек. Стоимость устройства составила 6 490 рублей (один блок) и 11 990 рублей (два блока).

Вторая новинка – Xiaomi Router AX3200. Тут заявлена поддержка Wi-Fi 6 и пропускная способность до 3202 Мбит/сек. Объём оперативной памяти составил 256 МБ, как и в mesh-системе. Оценили маршрутизатор в 5 990 рублей.

Теперь переходим к роботизированным уборщикам. Пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 оборудован аккумулятором, который обеспечивает почти два часа работы. Ёмкость составляет 3200 мА*ч. Мощность всасывания равна 2700 Па. Купить робота можно за 24 990 рублей.

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Вторая модель называется Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite. Она стоит на 7 000 рублей дешевле, то есть 17 990 рублей. В Lite-версии мощность всасывания уменьшена до 2200 мА*ч. Производитель заявляет три режима уборки, включая влажную. Для этого предусмотрен 270-мл резервуар. Объём контейнера для пыли составляет 450 мл. Оба робота поддерживают управление с помощью смартфонам через программного обеспечение Mi Home.