Китайская компания nubia представила на прошлой неделе флагманские игровые смартфоны Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro. Уже через несколько дней производитель выпустит ещё одну топовую модель – nubia Z40 Pro. Компания сама раскрыла часть ключевых технических характеристик грядущей новинки.
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Флагман нового поколения придёт на смену модели nubia Z30 Pro с тремя 64-мегапиксельными камерами, которая является копией ZTE Axon 30 Ultra. Герой заметки окажется полноценной новинкой, а не переименованной версией ранее представленного смартфона.
В nubia Z40 Pro будет установлена 4-нанометровая однокристальная платформа Snapdragon 8 Gen1, дополненная 16 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации. Вместимость встроенного накопителя будет составлять до 512 ГБ.
Флагман станет первым смартфоном в мире, основная камера которого получит объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм. В основу ляжет ещё неанонсированный датчик изображения Sony IMX787 разрешением 64 МП. Оптический форма матрицы – 1/1,5 дюйма. Также основная камера получит систему оптической стабилизации изображения, а светосила оптики составит f/1,6.
Всего на тыльной стороне смартфона будет установлено три модуля. Помимо главного там расположится ультра-широкоугольная камера на 50 МП. Разрешение телеобъектива составит 8 МП. Он получит перископическую оптику для 5-кратного оптического зума без потери качества.
В nubia Z40 Pro мы увидим 125-ваттную быструю зарядку по проводу. Ещё неделю назад это был бы рекорд, однако, в Red Magic 7 Pro используется подзарядка мощностью 135 Вт. Ёмкость аккумулятора в грядущей новинки пока что не уточняется.
Презентация флагмана нового поколения состоится в Китае 25 февраля текущего года. В продажу nubia Z40 Pro поступит в начале марта с предустановленным программным обеспечением nubia UI на базе операционной системы Android 12. О ценах пока информации нет.