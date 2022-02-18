Презентации будут проходить в марте.

Южнокорейский технологический гигант Samsung в скором времени представит четыре смартфона серий Galaxy A и Galaxy M. Они будут называться Samsung Galaxy A23 4G / 5G, Galaxy A53 и Galaxy M33. В Сети уже есть и цены, и изображения, и технические характеристики грядущих новинок.

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Начнём с самой топовой модели – Samsung Galaxy A53. Смартфон будет оборудован фирменным мобильным процессором Exynos 1200 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Модель получит Quad-камеру разрешением 64 МП + 5 МП + 5 МП + 12 МП с оптической стабилизацией, но без телеобъектива.

По слухам, в некоторых регионах будет продаваться модификация с 6-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 778G. Прочие технические характеристики модели включают Super AMOLED матрицу формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,5 дюйма, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, быструю зарядку на 25 Вт и 32-мегапиксельный фронтальный модуль.

Вторая будущая новинка – Samsung Galaxy A23 4G / 5G. Обе модификации будут нести на борту 6,55-дюймовую жидкокристаллическую панель формата HD+. Разрешение основной камеры составит 50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП, а фронтальной – 13 МП. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч.

Сердцем 4G-версии смартфона станет однокристальная система Snapdragon 680 компании Qualcomm. Версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения получит 7-нанометровый мобильный процессор MediaTek Dimensity 700.

Последняя модель – Samsung Galaxy M33. О ним информации почти нет. Известно, что смартфон получит чипсет Exynos 1200 с 6-8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА*ч с быстрой 25-ваттной проводной подзарядкой.

Теперь поговорим о ценах. Samsung Galaxy M33 дебютирует в Индии, где его стоимость составит примерно 200-250 долларов. Samsung Galaxy A23 4G обойдётся минимум в 220 евро, а версия с поддержкой сетей пятого поколения буде стоить ещё на 30 евро дороже.

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Наконец, цена Samsung Galaxy A53 в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти в Европе составит 460 евро. Все три смартфона появятся на рынке с прошивкой One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12 сразу из коробки.