Продажи начнутся только весной.

Компания HMD Global презентовала умный телефон Nokia G11. В России дебютировала специальная версия телефона, которая называется Nokia G11 Special NFC Edition. Основная особенность новинки отражена в её названии. Речь идёт о поддержке технологии Near Field Communication.

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Глобальная презентация смартфона состоялась 15 февраля 2022 года, но продажи запланированы только на конец весны. В Российской Федерации будут продаваться версии 3-4 ГБ оперативной памяти и хранилищем ёмкостью 32-64 ГБ соответственно.

Nokia G11 Special NFC Edition заключён в корпус из пластика, габаритные размеры которого составили 164,6 x 75,9 x 8,5 мм. Что интересно, масса смартфона совпадает с его высотой – 164,6 грамма. На лицевой стороне установлена панель IPS LCD с частотой развёртки 90 Гц. Матрица имеет каплеобразный вырез, где обосновалась фронтальная 8-мегапиксельная камера для селфи. Диагональ жидкокристаллической панели составляет 6,5 дюйма, а разрешение – 720 x 1600 пикселей.

В смартфоне установлена однокристальная система UNISOC T606. Мобильный процессор изготовлен по нормам 12-нанометровой технологии. Частота ядер Cortex-A55 и Cortex-A75 составляет по 1,6 ГГц. Их предусмотрено шесть и два соответственно. За графику отвечает контроллер Mali-G57 MP1. Для расширения вместимости накопителя предусмотрен независимый слот для карты microSD.

Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составляет 5050 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Nokia G11 Special NFC Edition поддерживает стандарт USB Power Delivery 3.0. Также отметим боковой сенсор для сканирования отпечатков пальцев, USB-C, выход для наушников, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и основную камеру разрешением 13 МП + 2 МП + 2 МП.

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Nokia G11 Special NFC Edition в России в зависимости от модификации оценили в 10 990 рублей и 11 990 рублей. Смартфон поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 в чёрной и зелёной расцветках корпуса и защитной плёнкой сразу из коробки. Адаптер питания нужно покупать отдельно.