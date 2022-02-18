Немецкий сайт SmartDroid опубликовал обзор смартфона Xiaomi POCO X4 Pro 5G до официальной презентации. Статья провисела на портале несколько часов, после чего её успешно удалили. Правда, в интернете ничто не исчезает. Естественно, все технические характеристики и изображения смартфона перекочевали на другие ресурсы.
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Дата анонса и стоимость модели всё ещё не уточняются. Но судя по тому, что немецкий сайт уже подготовил обзор новинки, ждать осталось недолго. Так как мы говорим о немецком издании, то POCO X4 Pro 5G работает под управлением программного обеспечения MIUI 13 с обозначением MI (глобальная версия) или EU (европейская версия). Вне зависимости от региональной модификации прошивки, она построена на базе операционной системы Android 11, а не Android 12.
На фронтальной панели смартфона мы видим большой дисплей Super AMOLED формата Full HD+ с отверстием под фронтальную камеру. Сзади располагается огромная площадка основной камеры. Помимо три оптических модулей и вспышки на ней нашлось место для логотипа бренда. Такой дизайн уже становится фишкой смартфонов POCO.
Внешний облик «пьедестала» камеры – главное отличие Xiaomi POCO X4 Pro 5G от Redmi Note 11 Pro 5G, который уже начал продаваться на глобальном рынке по цене от 299 долларов с учётом скидки. Технические характеристики полностью совпадают с параметрами модели бренда Redmi.
Наш герой тоже оборудован однокристальной 6-нанометровой системой Snapdragon 695 с 6-8 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройство в топовой конфигурации составляет 256 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкостью 5000 мА*с и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.
В Xiaomi POCO X4 Pro 5G мы увидим основную камеру разрешением 108 МП + 8 МП + 5 МП без оптостаба и телефотомодуля, 16-мегапиксельную фронталку и чип с поддержкой технологии Near Field Communication. Из остального подчеркнём наличие гнезда под наушники, USB-C и стереофонических динамиков.