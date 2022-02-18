Почти копия Redmi Note 11 Pro 5G.

Немецкий сайт SmartDroid опубликовал обзор смартфона Xiaomi POCO X4 Pro 5G до официальной презентации. Статья провисела на портале несколько часов, после чего её успешно удалили. Правда, в интернете ничто не исчезает. Естественно, все технические характеристики и изображения смартфона перекочевали на другие ресурсы.

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Дата анонса и стоимость модели всё ещё не уточняются. Но судя по тому, что немецкий сайт уже подготовил обзор новинки, ждать осталось недолго. Так как мы говорим о немецком издании, то POCO X4 Pro 5G работает под управлением программного обеспечения MIUI 13 с обозначением MI (глобальная версия) или EU (европейская версия). Вне зависимости от региональной модификации прошивки, она построена на базе операционной системы Android 11, а не Android 12.

На фронтальной панели смартфона мы видим большой дисплей Super AMOLED формата Full HD+ с отверстием под фронтальную камеру. Сзади располагается огромная площадка основной камеры. Помимо три оптических модулей и вспышки на ней нашлось место для логотипа бренда. Такой дизайн уже становится фишкой смартфонов POCO.

Внешний облик «пьедестала» камеры – главное отличие Xiaomi POCO X4 Pro 5G от Redmi Note 11 Pro 5G, который уже начал продаваться на глобальном рынке по цене от 299 долларов с учётом скидки. Технические характеристики полностью совпадают с параметрами модели бренда Redmi.

Наш герой тоже оборудован однокристальной 6-нанометровой системой Snapdragon 695 с 6-8 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройство в топовой конфигурации составляет 256 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкостью 5000 мА*с и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

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В Xiaomi POCO X4 Pro 5G мы увидим основную камеру разрешением 108 МП + 8 МП + 5 МП без оптостаба и телефотомодуля, 16-мегапиксельную фронталку и чип с поддержкой технологии Near Field Communication. Из остального подчеркнём наличие гнезда под наушники, USB-C и стереофонических динамиков.