В список входят модели Xiaomi, Redmi и POCO.

Китайская компания Xiaomi сейчас активно рассылает программное обеспечение MIUI 13. Оно построено на базе операционной системы Android 11 или Android 12 в зависимости от смартфона. Однако, Google уже выпустила первую бета-версию ОС Android 13 для разработчиков, а издание xiaomiui опубликовало список и трёх десятков моделей Xiaomi, которые не получат тринадцатую ревизию операционной системы компании Google.

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В перечень из 30 смартфонов вошло несколько устройств, которые ещё даже не были анонсированы. Это Xiaomi Redmi 10C, Redmi 10A и POCO C4. Отметим, что первый и третий гаджеты будут копиями друг друга, а презентация ожидается уже грядущей весной.

Не смогут установить операционную систему Android 13 владельцы четырёх моделей номерной серии Redmi девятого поколения. Речь идёт о Redmi 9, версий Prime и Power, а также Redmi 9T. В этот список не включили модели Redmi 9A, Redmi 9i, Redmi 9C / 9C NFC, но это логично, поскольку они даже Android 12 уже не получат.

Владельцам серии Redmi Note девятого поколения тоже придётся забыть о свежей версии программного обеспечения. В данном случае речь идёт обо всех смартфонах во всех регионах мира. Напомним, что девятое поколение в Европе представлено моделями Redmi Note 9 / 9S / 9T и Redmi Note 9 Pro, в Индии ещё к ним добавляется Redmi Note 9 Pro Max, а в Китае компания продаёт Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Всем им будет доступна оболочка MIUI 13, но Android 12 станет последним апдейтом операционной системы для них.

Серию Redmi K второго поколения китайский производитель тоже оставит без Android 13 почти в полном составе. В список попали Redmi K30 в модификациях с 4G и 5G, версии K30i и Racing, а также «юбилейная» модификация Ultra, вышедшая в честь десятой годовщины компании Xiaomi.

Ожидаемо в список попали версии Lite флагманской серии десятого поколения, которые дебютировали в 2020 году. Речь о Xiaomi Mi 10 Lite и его китайском аналоге Youth Edition, о Xiaomi Mi 10T Lite и азиатском варианте Xiaomi Mi 10i. Также не выйдет Android 13 (официально) для Xiaomi Mi Note 10 Lite. Отметим, что обычный Xiaomi Mi Note 10 и версия Pro даже без Android 12 должны остаться.

И в заверение – о смартфонах POCO. Не будет китайская компания выпускать Android 13 не только на ранее упомянутую модель POCO C4, анонсу которой ещё только предстоят состояться. За бортом обновления останутся POCO X3 и версия с NFC, POCO X2, POCO M2 и вариант Pro.

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Распространение операционной системы Android 13 в составе стабильной версии прошивки MIUI 13 начнётся осенью 2022 года. Список смартфон, которые не получат обновления, точно не уменьшится, но к старту рассылке ПО может даже немного увеличиться.