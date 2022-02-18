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AnTuTu назвал десятку самых мощных смартфонов среднего класса на международном рынке
80% моделей оборудованы однокристальными системами Qualcomm.
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Создатели бенчмарка AnTuTu на официальном международном сайте опубликовали рейтинг производительности смартфонов среднего уровня, которые продаются на глобальном рынке. В него вошло десять моделей, 80% которых оборудованы однокристальными системами компании Qualcomm.

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На первом месте расположился смартфон iQOO Z5 китайской компании vivo. Его модификация с 8 ГБ оперативной памяти смогла набрать более 555 000 «попугаев» в тестах на производительность, которые проходили в течение января 2022 года.

Второе место заняла модель realme GT Master, которое пользуется популярностью во многих европейских странах. Средний результат тестов конфигурации с 8 ГБ ОЗУ в первом месяце нынешнего года составил без малого 540 000 «попугаев». Отметим, что оба устройства оснащаются 6-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 778G.

Строчкой ниже обосновался Xiaomi Mi 11 Lite с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. В его основу положен 6-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 780G. Тестировали тоже топовую версию с 8 ГБ ОЗУ. Ей программное обеспечение AnTuTu присудило почти 524 000 очков.

Не смог попасть в топ-3 ещё один популярный смартфон китайской компании Xiaomi. На сей раз – Xiaomi 11 Lite 5G NE. Под его капотом тоже установлена однокристальная платформа Snapdragon 778G. Результат спецификации с 8 ГБ оперативки составит чуть более 510 000 баллов.

Примерно три сотни очков ему уступил Honor 50, который помогает компании навёрстывать упущенное после развода с Huawei. Модель оборудована мобильным чипом Snapdragon 778G, дополненным 6 ГБ оперативной памяти.

Samsung Galaxy A52s с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G оказался последним смартфоном в топ-10, которые смог набрать более 500 000 очков в AnTuTu. А вот модель Samsung Galaxy M52, то же с 5G, является первой моделью в списке, которой эта отметка не покорилась. Девайсы компании из Южной Кореи открывают вторую пятёрку рейтинга. Оба несут на борту однокристальную систему Snapdragon 778G, а объём оперативной памяти составляет 8 ГБ и 6 ГБ соответственно.

Недавно дебютировавший в России vivo V23 5G вышел на восьмую позицию с почти 482 000 пунктами в активе. Он оснащён процессором Dimensity 920, выполненным по нормам технологии 6 нм, и 8 ГБ ОЗУ. Последним смартфоном в топ-10 на чипе Qualcomm стал vivo iQOO Z3 с 6 ГБ оперативной памяти. С результатом около 444 000 баллов он занял предпоследнее место. Оборудован гаджет чипом Snapdragon 768G.

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Наконец, замыкает десятку самых мощных решений среднего уровня на глобальном рынке модель OPPO Reno 6 5G. Она несёт на борту 6-нанометровый чипсет Dimensity 900, дополненный 8 ГБ ОЗУ. Результат смартфона составил 435 300 «попугаев».

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