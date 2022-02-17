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OnePlus представил смартфон Nord CE 2 5G на Dimensity 900 с 64-МП камерой за 330 евро
Он будет продаваться с 22 февраля.
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Китайская компания OnePlus анонсировала новый смартфон среднего уровня. Производитель представил модель OnePlus Nord CE 2 5G в Европе и в Индии. CE – Core Edition. Новинка является упрощённой версией смартфона OnePlus Nord 2 5G.

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Герой заметки заключён в корпус размерами 160,6 x 73,2 x 7,8 мм по массе 173 грамма. На лицевой стороне установлена панель на органических светодиодах. Экран имеет интегрированный дактилоскопический датчик и поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Дисплей прикрывается стеклом пятого поколения производства компании Corning (Gorilla Glass 5). Завершая тему экрана, отметим разрешение Full HD+, соотношение сторон 20 к 9, диагональ 6,43 дюйма, плотность точек 409 пикселей на дюйм и отверстие под 16-мегапиксельную селфи-камеру.

OnePlus Nord CE 2 5G несёт на борту 6-нанометровую однокристальную систему Dimensity 900, которая дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Исключительно в Индии продаётся версия с 6 ГБ ОЗУ. Вместимость накопителя вне зависимости от комплектации и региона составляет 128 ГБ, но есть слот для microSD.

Основная камера имеет разрешение 64 МП + 8 МП + 2 МП. В главном модуле используется датчик изображения оптического формата 1/1,97 дюйма с пикселями размером 0,7 мкм. Апертура – f/1,7. Снимать видеоматериалы смартфон может в максимальном разрешении с частотой кадров 30 FPS.

В OnePlus Nord CE 2 5G установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч. Она поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт. Программной платформой выступила не самая новая прошивка OxygenOS 11.3. Причём в её основу положена операционная система Android 11.

В смартфоне нет защиты от воды и пыли, даже по стандарту IP53, нет стереофонических динамиков, зато есть все основные беспроводные и проводные интерфейсы. В том числе разъём для подключения наушников и чип с поддержкой Near Field Communication.

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Стоимость OnePlus Nord CE 2 5G в странах еврозоны составила 330 евро. В Великобритании новинку китайская компания оценила в 300 фунтов стерлингов. Ещё раз напомним, что версия с 6 ГБ оперативной памяти будет продаваться официально только в Индии. Цена – 330 долларов. Старт продаж намечен на 22 февраля текущего года. Покупателям модель будет доступна в цветах Bahama Blue и Gray Mirror.

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