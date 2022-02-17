Смартфон представят официально в Европе.

Южнокорейская компания Samsung готовится анонсировать в Европе новый смартфон среднебюджетного уровня серии Galaxy A. Речь идёт о модели Samsung Galaxy A13 4G, некоторые технические характеристики которой уже стали известны.

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Смартфон будет оборудован фирменным мобильным процессором Samsung Exynos 850 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Однокристальная система будет дополняться 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, а вместимость постоянного запоминающего устройства в зависимости от комплектации составит от 32 ГБ до 128 ГБ. Всего будет доступно три конфигурации, и пользователи смогут добавить ещё карту памяти формата microSD.

В Samsung Galaxy A13 4G будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 15 Вт. В арсенал смартфона войдут адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, чип с поддержкой технологии Near Field Communication и GPS.

В состав основной камеры грядущей новинки войдёт сразу четыре оптических модуля во главе с 50-мегапиксельным стандартным. Кроме того, смартфону обещают поддержку оптической стабилизации изображения. На лицевой стороне модели расположится дисплей IPS LCD диагональю около 6,5 дюйма формата HD+ с поддержкой повышенной частоты обновления.

Samsung Galaxy A13 4G будет работать под управлением операционной системы Android 12, дополненной фирменным программным обеспечением One UI 4.0. Стоимость версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти составит 180 евро. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 64 ГБ обойдётся в 200 евро. Топовый вариант со 128 ГБ пользовательской поступит в продажу по цене 220 евро. Модель будет доступна в чёрной, белой и синей расцветках корпуса.

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Напомним, ранее компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A13 5G. Он получит тройную основную камеру с оптической стабилизацией и 50-мегапиксельным главным модулем, мобильный процессор Dimensity 700 и аккумулятор на 5000 мА*ч. Модель стоит примерно 250 долларов, но пока что доступна только в США и Канаде.