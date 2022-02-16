Внезапно в него попал Xiaomi 12 Pro.

Разработчики AnTuTu опубликовали список самых мощных смартфонов с операционной системой Android, которые можно купить на международном рынке. Правда, неожиданно тут лидирует модель, которая до сих пор не продаётся за пределами Китая.

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Речь идёт о Xiaomi 12 Pro на базе однокристальной 4-нанометровой системы Snapdragon 8 Gen1. При этом смартфону не удалось набрать более 1 000 000 баллов в бенчмарке в ходе январских тестов. Его результат в модификации с 12 ГБ оперативной памяти составил 979 499 баллов.

Отметим, что весь топ-10 захватили смартфоны, оборудованные однокристальными системами компании Qualcomm. Помимо Snapdragon 8 Gen1 в списке есть сразу восемь моделей на Snapdragon 888 и только один аппарат с мобильным процессором Snapdragon 888+. Он расположился на третьей позиции с результатом 835 786 баллов, и этом геймерская модель ASUS ROG Phone 5s Pro с модификации с 18 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на наличие разогнанной версии мобильного чипа на борту, игровой смартфон тайваньской компании оказался третьим, уступив nubia Red Magic 6, который оборудован обычной однокристальной системой Snapdragon 888. Версия с 16 ГБ оперативки набрала 858 275 очков в январских тестах.

Ещё одна игровая модель компании nubia обосновалась на четвёртом месте – Red Magic 6R. Вариант с 8 ГБ оперативной памяти набрал 825 719 очков, остановившись в шаге от тройки лидеров. Замыкает топ-5 realme GT с 12 ГБ ОЗУ. Программное обеспечение для оценки производительности присудило 823 382 очка.

Открывает вторую пятёрку ASUS ROG Phone 5 с 12 ГБ ОЗУ. Он примерно 3000 баллов уступил пятому место и почти столько же выиграл у iQOO 7, который расположился на седьмой строчке 817 309 очками в активе. Флагман компании Samsung прошлого поколения (Galaxy S21 Ultra) обосновался между двумя смартфонами компании OnePlus. Он набрал 795 273 «попугая» в тесте на производительности и стал первым телефоном в топ-10, которому не покорилась отметка 800 000 пунктов.

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Строчкой выше оказался OnePlus 9 Pro, а стандартное издание замкнуло тройку лидеров. Обе модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Результат в тесте на производительность составил 806 964 балла и 794 634 балла соответственно.