Версия Pro+ стоит от 30 990 рублей.

Китайская компания realme анонсировала в России два новых смартфона номерной серии. Производитель презентовал модели realme 9 Pro и realme 9 Pro+, которые выглядят как две капли воды, но очень отличаются в техническом плане.

реклама

Обе новинки работают под управлением операционной системы Android 12, которую дополняется фирменная надстройка realme UI 3.0. В каждом смартфоне установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Разрешение ультра-широкоугольного модуля составляет 8 МП, а сенсора для макросъёмки – 2 МП. Также из общего можно отметим наличие USB-C, гнезда для наушников и NFC.

realme 9 Pro+ получил 6-нанометровую однокристальную систему Dimensity 920 с пиковой частотой 2,5 ГГц. Она работает в паре с 6/8 ГБ оперативки. Вместимость встроенного накопителя составила 128/256 ГБ соответственно. Есть также на борту аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч заряжается за 44 минут до 100% с нуля за счёт поддержки технологии быстрой зарядки. Мощность составляет 60 Вт.

Новинка обзавелась Super AMOLED панелью формата FHD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Его можно использовать не только для разблокировки смартфона. Производителем заявлена функция определения частоты сердечных сокращений. Сам дисплей имеет диагональ 6,43 дюйма, частоту обновления 190 Гц и прикрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения.

В основной камере установлена 50-мегапиксельный датчик изображения. realme 9 Pro+ стал лишь четвёртым смартфоном китайской компании за четыре года её существования с поддержкой оптической стабилизации изображения.

В realme 9 Pro установлена жидкокристаллическая панель, выполненная по технологии IPS. Матрица имеет диагональ 6,6 дюйма и частота обновления изображения 120 Гц. Разрешение тоже составляет 1080 точек по узкой стороне.

Аппаратная платформа строится вокруг 6-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 695, которая используется в глобальной версии Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. В России новинка будет продаваться только в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти.

Разрешение основной камеры составило 64 МП. Ёмкость встроенного аккумулятора увеличилась до 5000 мА*ч, но мощность проводной зарядки урезали почти вдвое – до 33 Вт. В связи с использованием LCD-панели сенсор для сканирования отпечатков пальцев отправился на правый торец. При этом подсчитывать частоту сердечных сокращений он не может. Также обычная версия Pro осталась без стереофонических динамиков.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming

Стоимость realme 9 Pro+ в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 30 990 рублей и 34 990 рублей соответственно. В будущем китайская компания выпустит лимитированную версию смартфона, созданную совместно с разработчиками шутера Free Fire. Анонс ожидается в середине весны нынешнего года. Модель realme 9 Pro в России китайская компания оценила в 27 990 рублей.