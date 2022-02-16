Вместе с ним представят обычный Black Shark 5.

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Китайская компания Xiaomi, несмотря на слухи о возможной продаже подразделения Black Shark гиганту Tencent, в ближайшее время обновит серию сгибаемых смартфонов. В обозримом будущем состоится презентация моделей пятого поколения во главе с Xiaomi Black Shark 5 Pro. Смартфон уже засветился в базе данных китайского регуляторного органа TENAA.

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Устройство будет заключено в корпус с габаритами 163,9 x 76,5 x 9,8 мм, а масса составит 226 граммов. На лицевой стороне смартфона будет установлена панель AMOLED формата Full HD+. Экран будет иметь диагональ 6,67 дюйма и повышенную частоту обновления изображения. Точное значение регулятор не указывает. Скорее всего, частота развёртки составит 144 Гц.

В Xiaomi Black Shark 5 Pro будет установлена топовая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1 с графикой Adreno 730 и Prime-ядром Cortex-X2, частота которого составляет 3 ГГц. Изделие изготовлено по нормам 4-нанометровой технологии. Чип будет работать с 16 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Максимальная вместимость флеш-модуля составит 512 ГБ.

Геймерский смартфон получил аккумуляторную батарею ёмкостью 4650 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. В основной камере будет использоваться 108-мегапиксельный датчик изображения. Также отметим встроенный в экран дактилоскопический сканер и наличие механических триггеров на правом торце корпуса.

Вместе с Xiaomi Black Shark 5 Pro китайская компания представит более скромную модель – Black Shark 5. Она тоже была замечена на сайте сертификационного бюро TENAA. Стандартное издание будет иметь несколько ключевых отличий от версии Pro.

Во-первых, Black Shark 5 получит 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 870 вместо Snapdragon 8 Gen1. Во-вторых, объём оперативной памяти составит 12 ГБ в максимальной конфигурации, а ёмкость хранилища – 256 ГБ. В-третьих, основная камера будет построена на базе 64-мегапиксельного сенсора вместо 108-мегапиксельного.

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При этом в Xiaomi Black Shark 5 тоже будет использоваться FHD+ экран диагональю 6,67 дюйма и батарея на 4680 мА*ч со 100-ваттной зарядкой. О ценах пока что информации нет. В продажу смартфоны поступят с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной прошивкой JOY UI, которая является модифицированной версией оболочки MIUI (в данном случае – MIUI 13).