Цена стартует со 170 долларов.

-23% за день на RTX 3070 Gigabyte

-23% за день на RTX 3070 Gigabyte

Компания Xiaomi анонсировала крохотный персональный компьютер. Новинка называется Ningmei Mini Computer CR80 и будет продаваться на площадке для краудфандинга Xiaomi Youpin. Модель весит лишь четверть килограмма, а позиционирует китайский производитель её заменой настольным ПК, которые используются для просмотра контента и нетребовательных задач.

реклама

Устройство заключено в корпус шириной 120 мм и толщиной 25 мм. Ningmei Mini Computer CR80 работает на базе четырёхъядерного однокристального процессора Intel Celeron N5105, который имеет пиковую частоту 2,9 ГГц и графику Intel UHD Graphics. Чип имеет 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, а энергопотребление составляет 10 Вт.

Подсистема хранения данных представлена твердотельным накопителем M.2 максимальной ёмкостью 256 ГБ. Объём оперативной памяти типа DDR4 составляет в зависимости от модификации 8 ГБ или 6 ГБ. Пользователи могут подключать к компьютеру телевизоры, мониторы, проекторы и прочие гаджеты, для чего предусмотрены соответствующие порты. Также отметим сетевую карту Intel AC7265, адаптер Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и беспроводной контроллер Bluetooth.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза RTX 3070 уже дешевле 100 тр МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Рекомендованная стоимость Ningmei Mini Computer CR80 в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ составляет 170 долларов. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ китайская компания Xiaomi оценила в 200 долларов.