Компания Xiaomi анонсировала крохотный персональный компьютер. Новинка называется Ningmei Mini Computer CR80 и будет продаваться на площадке для краудфандинга Xiaomi Youpin. Модель весит лишь четверть килограмма, а позиционирует китайский производитель её заменой настольным ПК, которые используются для просмотра контента и нетребовательных задач.
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Устройство заключено в корпус шириной 120 мм и толщиной 25 мм. Ningmei Mini Computer CR80 работает на базе четырёхъядерного однокристального процессора Intel Celeron N5105, который имеет пиковую частоту 2,9 ГГц и графику Intel UHD Graphics. Чип имеет 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, а энергопотребление составляет 10 Вт.
Подсистема хранения данных представлена твердотельным накопителем M.2 максимальной ёмкостью 256 ГБ. Объём оперативной памяти типа DDR4 составляет в зависимости от модификации 8 ГБ или 6 ГБ. Пользователи могут подключать к компьютеру телевизоры, мониторы, проекторы и прочие гаджеты, для чего предусмотрены соответствующие порты. Также отметим сетевую карту Intel AC7265, адаптер Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и беспроводной контроллер Bluetooth.
Рекомендованная стоимость Ningmei Mini Computer CR80 в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ составляет 170 долларов. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ китайская компания Xiaomi оценила в 200 долларов.