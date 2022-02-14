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Анонсирована специальная версия Huawei Mate X2 с 1 ТБ памяти по цене $3 300
С красной крышкой из веганской кожи.
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Китайская компания Huawei презентовала специальное издание смартфона Mate X2. Оригинальная модель вышла в конце февраля 2021 года. Сейчас производитель добавил в ассортимент новую версию, выпущенную в честь Нового года по Лунному календарю.

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Новинка оборудована складной панелью Foldable OLED с частотой развёртки 90 Гц. Основной дисплей имеет разрешение 2200 x 2480 точек и диагональ 8 дюйма. На тыльной стороне располагается ещё одна 90-герцевая матрица – OLED диагональю 6,45 дюйма с разрешением 1160 x 2700 пикселей.

Во втором дисплее установлена фронтальная камера. В её состав входит только один датчик изображения. Он имеет разрешение 16 МП. В основной камере используется система из четырёх модулей. Разрешение широкоугольного и ультра-широкоугольного составляет 50 МП и 16 МП соответственно. Первый имеет систему оптической стабилизации изображения и лазерную автофокусировку.

В новогоднем Huawei Mate X2 установлена пара телеобъективов. Разрешение составляет 12 МП и 8 МП, а кратность оптического зума – 3x и 10x соответственно. Оба модуля могут похвастаться оптической стабилизацией и фазовым автофокусом. Снимать видеоматериалы можно в формате 4K UHD при 60 FPS.

Сердцем смартфона стала однокристальная система Kirin 9000, которая дополняется 12 ГБ оперативной памяти. Новинка стала первым телефоном в истории компании Huawei с 1 ТБ постоянной памяти. Ёмкость комплектной батареи составила 4500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 55 Вт.

Работает Huawei Mate X2 под управлением операционной системы HarmonyOS 2.0. На борту смартфона есть стереофонические динамики, боковой сенсор для сканирования отпечатка пальца, USB, контроллеры Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2.

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Рекомендованная производителем стоимость специальной версии складного флагмана составила 3 300 долларов. Отметим, что стоимость и наличие 1 ТБ встроенной памяти – не единственные отличия новинки в сравнении со стандартным изданием. Ещё одно изменение – красная крышка, оформленная веганской кожей, вместо стекла.

#huawei
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