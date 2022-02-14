Анонс состоится 16 февраля этого года.

Китайская компания Xiaomi в ближайшее время представит свой второй игровой смартфон Redmi. Первой была модель Redmi K40 Gaming Edition. Следующая новинка – Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition. Почти все технические характеристики уже известны. Причём ряд параметров китайский производитель уже подтвердил официально.

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По словам Xiaomi, дисплей в смартфоне будет лучшим на рынке. Он получил оценку A+ от DisplayMate и установил во время тестов полтора десятка новых рекордов. Панель будет построена на органических светодиодах, разрешение составит 1080 точек по узкой стороне, частота обновления картинки – 144 Гц, а диагональ – 6,67 дюйма. Поддержка технологии VSR поспособствует повышению плавности изображения в динамических сценах. Защиту экрана впервые в истории Redmi обеспечит стекло Gorilla Glass Victus.

Вместе с тем сканер отпечатков пальцев в Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition отправится на правый торец, где будет установлено ещё минимум четыре элемента – два механических триггера и под одной кнопки для активации этих самых триггеров.

Сердцем смартфона станет однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Пока что Redmi не анонсировала ни одного телефона с этим мобильным процессором. Горячий пыл чипсета компании Qualcomm будет охлаждать система с испарительной камерой площадью почти 5000 квадратных миллиметров.

Разрешение основной камеры в Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition составит 64 МП + 13 МП + 2 МП. Для любителей делать селфи будет предусмотрена фронтальная камера на базе одинарного 16-мегапиксельного датчика с поддержкой технологии распознавания лиц.

Ёмкость комплектной батареи составит 4700 мА*ч. Он получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что всё ещё является рекордом. Прочие технические параметры смартфона включают стереофонические динамики JBL, до 12 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель ёмкостью 256 ГБ в топовой комплектации. Программной платформой выступит операционная система Android 12, дополненная фирменной оболочкой MIUI 13 со специальными игровыми режимами.

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В Китае Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition уже доступен для предварительного заказа, при этом стоимость смартфона пока что не уточняется. Но, по предварительной информации, будущая новинка поступит в продажу по цене от 550 долларов в базовой модификации. Также компания готовит к анонсу специальное издание Mercedes-Benz Edition, но информации о нём пока нет. Анонс состоится 16 февраля этого года. Напомним, в прошлом поколении топовым смартфонов серии был Redmi K40 Pro+. Он стоил около 600 долларов.