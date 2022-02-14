Топ три заняли модели Galaxy S22.

Авторитетный ресурс GSMArena опубликовал список из десяти телефонов, которыми чаще всего интересовались посетители сайта в течение шестой недели текущего года. В топе нашлось место для семи девайсов южнокорейской компании Samsung.

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Как и предполагалось, весь топ-3 занят флагманами Samsung, которые были презентованы несколько дней тому назад. Samsung Galaxy S22 Ultra вошёл в десятку ещё по итогам пятой недели этого года. Тогда он занял первое место. Лидером модель остаётся и в обновлённом списке.

На второй позиции располагается Samsung Galaxy S22. Модель оказалась немного популярнее версии Plus, которая заняла третье место. Отметим, что все три смартфона южнокорейской компании оборудованы мобильными процессорами Snapdragon 8 Gen1 и Exynos 2200 в зависимости от региона.

Резкий рост интереса к смартфонам Samsung привёл к тому, что Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G на Snapdragon 695 опустился со второй строчки на четвёртое место. А вот модель Redmi Note 11 на Snapdragon 680 поднялась сразу на четыре позиции и заняла пятую позицию.

Вторую пятёрку рейтинга открывает Samsung Galaxy S21 FE, который неделю назад был третьим. Данная модель оборудована однокристальным процессором Snapdragon 888 вне зависимости от рынка. Шестой в списке оказался iPhone 13 Pro Max.

Замыкают десятку сразу три устройства южнокорейской компании. Причём один из девайсов – планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S8 Ultra с мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1. Он занимает предпоследнее место. Строчкой выше обосновался хит продаж Samsung Galaxy A52s, а последним оказался бюджетник Samsung Galaxy A12.

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Отметим, что в сравнении с рейтингом пятой недели нынешнего года из десятки выпало три смартфона. Это Gionee G13 Pro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro. Ранее они занимали шестое, седьмое и десятое места соответственно.