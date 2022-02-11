Осталось только стоимость узнать.

Финский сетевой информатор @RODENT950 раскрыл все ключевые технические характеристики смартфонов Honor Magic 4, Magic 4 Pro и Magic 4 Pro+. Между тремя предстоящими новинками серии Magic будет много общего, но без отличий не обойдётся тоже.

реклама

Все три смартфона получат основную камеру и ультра-широкоугольный модуль разрешением по 50 МП. О датчиках изображения информации нет. Программной платформой каждого флагмана следующего поколения станет фирменная прошивка Magic UI 6.0 на базе операционной системы Android 12.

На этом общие характеристики не заканчиваются. Во всех моделях будет использоваться аккумуляторная батарея ёмкостью 4860 мА*ч. Honor Magic 4 с версией Pro обзаведётся 66-ваттной быстрой зарядкой, тогда как вариант Pro+ получит 100-ваттную подзарядку. Мощность беспроводной зарядки составит 50 Вт, но она будет поддерживаться только двумя топовыми смартфонами. Также отметим стереофонические динамики и ряд интерфейсов, включая NFC 2.0.

В Honor Magic 4 Pro и Pro+ мы увидим 4-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1 с графическим ядром Adreno 730. Объёмы оперативной и постоянной памяти пока не афишируются, но известно, что речь идёт об ОЗУ и ПЗУ типа LPDDR5 и UFS 3.1 соответственно.

В старших моделях будут использоваться панели с разрешением 2772 x 1344 точки (Pro) и 3200 x 1440 точки (Pro+). Диагональ составит 6,67 дюйма и 6,78 дюйма соответственно. В Honor Magic 4 будет установлена обычная OLED-матрица размером 6,55 дюйма по диагонали формата Full HD+. Каждый смартфон получит встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев. Сами панели будет изогнуты справа и слева.

Теперь что касается камер. Как мы написали выше, все модели будут оборудованы основным и ультра-широкоугольным модулями на 50 МП. В Honor Magic 4 Pro и Magic 4 Pro+ будет использоваться ещё пара 50-мегапиксельных блоков – монохромный и телеобъектив. Кратность оптического зума не уточняется, а максимальное программное приближение составит 100x. Также отметим лазерный автофокус и оптическую стабилизацию изображения. В Honor Magic 4 будет установлен только один телеобъектив на 16 МП.

Наконец, для селфи стандартное издание получит одинарную 16-мегапиксельную камеру. Старшие версии обзаведутся 13-мегапиксельным оптическим модулем и сенсором 3D, возможно, для трёхмерного распознавания лиц, как в смартфонах Apple.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Honor Magic 4 Pro+ будет доступен в чёрной и белой расцветках с керамическим корпусом. Обычная версия Pro появится в чёрном и белом цветах, но уже со стеклянной крышкой. Также будет доступна опция с кожаным задником в красной и синей расцветках. Стандартное издание поступит на рынок в тех же вариантах, что и версия Pro, но дополнительно будет предлагаться в серебристой цветовой вариации со стеклом сзади. По ценам пока информации нет. Напомним, топовый Honor Magic 3 Pro+ в Европе стоит примерно 1 500 евро.