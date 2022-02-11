В топ-10 попало 8 смартфонов BBK.

AnTuTu опубликовал десятку моделей среднего уровня (сегмент 310-470 долларов), которые демонстрируют самый высокий уровень производительности в расчёте на 1 китайский юань. В топ-10 вошло сразу восемь смартфонов, которые имеют отношение к корпорации BBK. Речь о компания vivo (iQOO), OPPO, realme и OnePlus.

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Для начала отметим, что Lenovo Legion 2 Pro и Motorola Edge X30 – единственные смартфоны в топ-10, которые никак не относятся к гиганту BBK. Модель компании Lenovo заняла третье место, а недавняя новинка бренда Motorola обосновалась одной строчкой ниже.

Лидируют же смартфоны realme прошлогодней серии GT первого поколения. Стандартное издание с топовым 5-нанометровым процессором Snapdragon 888 занимает первую строчку, а второй позицией вынуждена довольствоваться версия Neo 2T с 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 1200. Замыкает первую пятёрку realme GT Neo Flash с тем же мобильным чипсетом на борту.

Вторую часть рейтинга возглавляет OPPO K9 Pro 5G. Он тоже несёт на борту чип Dimensity 1200. Строчкой ниже обосновалась модель iQOO 7, которая трудится под управлением однокристальной 7-нанометровой платформы Snapdragon 870.

На восьмой позиции расположился доступный флагман iQOO Neo 5s, который оснащается мобильным процессором Snapdragon 888. Стандартная модель пятой серии идёт следом. В её основу положена более скромная однокристальная платформа Snapdragon 870.

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Наконец, замыкает десятку лучших Android-смартфонов по соотношению производительность / цена модель OnePlus 9, которая заметно подорожала в Китае. Модель оборудована мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888.