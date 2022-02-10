Копия Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

В семействе смартфонов Redmi Note 11 скоро станет на одну модель больше. Китайская компания готовит к презентации устройство под названием Xiaomi Redmi Note 11E Pro. Ранее с индексом E производитель не выпускал телефонов.

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Герой материала попал в базу данных Google Play. На сайте указано, что смартфон имеет номер 2201116SC и кодовое название veux. Символ S в конце модельного номера означает, что речь идёт о версии для китайского рынка.

Xiaomi Redmi Note 11E Pro будет нести на борту 6-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 695, дополненную 8 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Вместимость постоянного запоминающего устройства в максимальной конфигурации составит 256 ГБ.

В будущей новинке нас ждёт 108-мегапиксельная основная камера. Как видим, во флагманских моделях становится всё больше модулей на 50 МП вместо 108 МП, тогда как в середняках популярность набирают именно датчик изображения разрешением 108 МП. Смартфон также обзаведётся ультра-широкоугольным модулем на 8 МП.

На лицевой стороне Xiaomi Redmi Note 11E Pro расположится дисплей AMOLED с частотой развёртки 120 Гц. В его основу ляжет панель FHD+ диагональ 6,67 дюйма с максимальным уровнем яркости 1200 нит и небольшой перфорацией для 16-мегапиксельной фронталки.

Ёмкость комплектной батареи составит 5000 мА*ч. Она будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. На борту смартфона мы также увидим все главные интерфейсы и стереофонические динамики. Защита корпуса будет соответствовать стандарту IP53.

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Если вам кажутся эти характеристики знакомыми – вы правы. Xiaomi Redmi Note 11E Pro станет копией модели Redmi Note 11 Pro 5G, которая на глобальном рынке начнёт продаваться в ближайшую среду, 16 февраля 2022 года. Международный вариант смартфона можно будет купить на AliExpress и в России по цене 329-379 долларов в зависимости от модификации. Стоимости модели с индексом E пока что не уточняется. Не исключено, что на рынок она поступит с прошивкой MIUI 13 на базе операционной системы Android 12, а не Android 11.