В топ-5 вошли Samsung, Apple, Realme и Honor.

Китайский технологический гигант Xiaomi стал лидером на российском рынке смартфонов по итогам минувшего года. Об этом свидетельствуют данные из отчёта аналитической компании Canalys. Компания из Поднебесной уверенно движется к тому, чтобы контролировать треть рынка.

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За год Xiaomi нарастила поставки смартфонов в Российской Федерации почти в полтора раза (+49% в сравнении с 2020 годом). Доля рынка составила 31%. На второй позиции располагается южнокорейская компания Samsung. Технологический гигант из Сувона смог нарастить отгрузки на 18% и занял 27% рынка. Вдвоём Xiaomi и Samsung захватили 58% рынка.

В тройке остаётся компания Apple, но на пятки ей скоро может начать наступать Realme. Американский производитель по итогам 2021 года контролировал только 11% российского рынка смартфонов. В сравнении с базисным периодом отгрузки компании из Купертино упала ни 5%.

А вот Realme продолжает ставить рекорды роста. Но связано это с тем, что мы имеем дело с относительно молодым брендом – компания появилась менее четырёх лет назад. Как бы там ни было, Realme уже входит в пятёрку ведущих поставщиков смартфонов в России с долей 8% и ростом 347% в сравнении с 2020 годом.

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Наконец, замыкает пятёрку компания Honor. После отделения от Huawei бренд постепенно начинает оживать. И вот сейчас в России его смартфоны уже превосходят по продажам модели некогда материнской компании. Данных по Huawei у нет, а Honor контролирует 7% рынка в отчётном периоде.