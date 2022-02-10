В топ-10 попало 6 моделей Xiaomi.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал январский рейтинг лучших смартфонов среднебюджетного уровня с точки зрения соотношения результат в тесте на производительность до стоимости. В десятку попало сразу шесть моделей Xiaomi, и все они продаются под брендом Redmi.

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В тройку лидеров попало два смартфона компании из Пекина. Второе мест занял Xiaomi Redmi Note 10 Pro (китайская версия на Dimensity 1100), а третьим стал Redmi K40 Gaming Edition с Dimensity 1200 на борту. Ещё четыре модели китайского производителя обосновались во второй половине рейтинге, и о них поговорим чуть позже.

Лидером же стал realme Q3s. Это прошлогодняя модель, которая работает под управлением однокристальной системы Snapdragon 778G. Её стоимость составляет примерно 240 долларов, а в топ-10 входят устройства в сегменте до 310 долларов. К слову, в базовых модификациях именно столько стоят Redmi Note 10 Pro и Redmi K40 Gaming Edition.

В шаге от тройки остановились сразу два смартфона – Motorola Edge S30 и iQOO Neo 5 Vitality Edition, которые заняли четвёртое и пятое места соответственно. Они лишь несколько пунктов уступили «бронзовому призёру» Redmi K40 Gaming Edition.

Открывает вторую пятёрку три моделей Xiaomi – Redmi K40, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Они несут на борту однокристальные системы Snapdragon 870, Dimensity 800U и Snapdragon 750G соответственно. Замыкает топ-10 октябрьская новинка Redmi Note 11 на базе мобильного процессора Dimensity 810.

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Единственным смартфоном в десятке, который был выпушен не компанией Xiaomi, стал iQOO Z5 китайского производителя vivo. Его аппаратная платформа строится вокруг 6-нанометровой мобильной платформы Snapdragon 778G. Модель заняла предпоследнее место в топ-10.