В топе девять моделей на Snapdragon.

После флагманского рейтинга разработчики AnTuTu опубликовали десятку самых мощных Android-смартфонов в сегменте среднем. В топ-10 вошло сразу четыре модели Honor номерной серии двух последних поколений, а десять устройств из десяти оборудованы мобильными процессорами Qualcomm. Причём семь из них работают на Snapdragon 778G.

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Именно смартфон с этой 6-нанометровой однокристальной системой занял первое место, несмотря на тестирование гаджетов со Snapdragon 778G+ и Snapdragon 780G. Лидирует модель iQOO Z5 компании vivo, которая в комплектации с 12 ГБ оперативной памяти набрала почти 571 000 «попугаев».

Разогнанная версия мобильного процессора в лице Snapdragon 778G+ не помогла выйти на первое место Honor 60 Pro. Его вариант с 12 ГБ оперативки закончил январские тесты со средним показателем 544 893 «попугая». Почти 4000 очков ему проиграл OPPO Reno 7 5G на обычном Snapdragon 778G, который и закрыл тройку лидеров.

В десятке нашлось место только двум смартфонам компании Xiaomi. На четвёртой строчке оказался Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Он уступил около четырёх с половиной тысяч баллов модели Reno 7, хотя оснащается чипсетом Snapdragon 780G. На бумаге он имеет производительность на уровне Snapdragon 778G+.

Второй смартфон компании Xiaomi в рейтинге – Xiaomi CIVI. Его аппаратным базисом тоже служит однокристальная система Snapdragon 778G, а результат составил 523 356 пунктов. Это лишь на 77 баллов больше, чем набрал Honor 60 с той же SoC, обосновавшейся в начале второй пятёрки. Следом идут Honor 50 Pro и Honor 50 (тоже на Snapdragon 778G). Они уступают смартфону нового поколения порядка 2000 баллов и 4000 баллов соответственно.

Замыкает топ-10 самых мощных решений на Android среднего уровня Huawei nova 9. И он тоже несёт на борту однокристальную платформу Snapdragon 778G. Это единственный смартфон в десятке, который не смог набрать более 500 000 «попугаев».

А вот единственной моделью в топ-10, которая получила не чип Qualcomm, стал OPPO Reno 6 5G. Смартфон оборудован 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 900. Результат составил 507 705 пунктов.

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Отметим, что это уже второй рейтинг от AnTuTu в 2022 году и первый, который затрагивает тесты самого 2022 года. В ближайшие месяцы топ-10 кардинально не изменится ввиду того, что Qualcomm не планирует пока выпускать новые SoC, но небольшие пертурбации могут быть.