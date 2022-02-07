Серия обновиться впервые за три года.

Китайская компания vivo известна тем, что выпускает десятки одинаковых смартфонов под разными названиями. В этом плане она может дать фору даже Xiaomi, у которой, к примеру, Redmi Note 10 5G продаётся в одной стране под тремя разными наименованиями. Но есть у vivo и топовые смартфоны. Одним из таких скоро станет модель серии NEX нового поколения.

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vivo NEX 3 – последний смартфон линейки. Он вышел почти три года назад. Следующая модель будет называться vivo NEX 5. Она получит 7-дюймовый изогнутый по краям дисплей формата WQHD+. Частота обновления составит 120 Гц. В основу будет положена матрица на органических светодиодах, выполненная по технологии LTPO второго поколения. Да, речь идёт о панели AMOLED E5 компании Samsung, которая используется в OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro и iQOO 9 Pro.

Сердцем смартфона станет однокристальная система Snapdragon 8 Gen1 с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, графикой Adreno 730 и 12 ГБ оперативной памяти в топовой комплектации. Ещё 5 ГБ можно будет добавить, используя пространство накопителя. Максимальная вместимость хранилища составит 512 ГБ.

vivo NEX 5 получит большую фронтальную камеру, разрешение которой составит 32 МП. В состав основной камеры войдёт четыре модуля во главе с главным 50-мегапиксельным. Параметры трёх других не уточняются, но известно, что один из них получит перископическую оптику с 5-кратный оптическим зумом.

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Смартфон обзаведётся аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт по проводу. Мощность зарядки беспроводным путём составит 50 Вт. Прочие параметры будут включать защиту от воды класса IP68, набор всех основных беспроводных интерфейсов и операционную систему Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean. Стоимость vivo NEX 5 составит более 1 000 долларов.