Стоимость стартует с 310 долларов.

Китайский технологический гигант Xiaomi в этом месяце представит только один смартфон семейство Redmi K50. А точнее одноимённое стандартное издание. Ещё три модели поступят в продажу в конце первого квартала нынешнего года. Тем не менее уже известны цены всех грядущих новинок. Правда, только в базовых модификациях памяти.

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Xiaomi Redmi K50 будет стоить дешевле всех. Смартфон получит 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 870 и 67-ваттную зарядку по проводу. Отметим, что в Redmi K40 тоже используется этот мобильный процессор компании Qualcomm.

Рекомендованная производителем стоимость модели в базовой модификации составит 310 долларов. Модель пока ещё текущего поколения в начальной комплектации на старте продаж стоила столько же. При этом топовый вариант продавали за 425 долларов.

Вторая модель – Xiaomi Redmi K50 Pro. В её состав войдёт ещё непредставленный мобильный чипсет Dimensity 8000 производства тайваньской компании MediaTek. Мощность быстрой зарядки – всё те же 67 Вт. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составит 425 долларов.

Модель нового поколения окажется примерно на 15 долларов в базовой конфигурации дешевле, чем Xiaomi Redmi K40 Pro. При этом смартфон 2021 года выпуска оборудован 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888.

Третий флагман серии – Xiaomi Redmi K50 Pro+. Тут мы увидим уже 120-ватную зарядку проводным путём и 4-нанометровую однокристальную систему Dimensity 9000. По данным бенчмарков, это самый мощный мобильный чипсет. Правда, ещё ни одного смартфона с этой SoC на рынке не появилось.

Обойдётся смартфон покупателям в базовой комплектации в 520 долларов. Таким образом, он окажется дешевле, чем Xiaomi Redmi K40 Pro+ на 55 долларов. Напомним, что модель 2021 года в Европе продаётся как Xiaomi Mi 11i.

Наконец, самый дорогой смартфон нового поколения будет называться Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition. Он станет преемником модели Redmi K40 Gaming Edition на Dimensity 1200, которая вместе со стандартным изданием является самым доступным телефоном этого поколения.

Заплатить за игровой смартфон придётся примерно 560 долларов. Сердцем грядущей новинки станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, выполненная по нормам 4-нанометрового технологического процесса. Мощность проводной подзарядки составит 120 Вт.

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Все четыре смартфона получат прошивку MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. В Европе ни один представитель серии Redmi K не продавался под этим брендом. Как будут называться грядущие, новинки пока неизвестно.