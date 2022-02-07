Рассылка прошивки стартует в ближайшие дни.

Китайская компания Xiaomi постепенно входит в рабочий ритм после празднования Нового года по Лунному календарю. В этом месяце производитель из Пекина представит несколько новинок, часть из которых выйдет на международную арену. А пока предлагаем ознакомиться со списком смартфонов, которые скоро получат глобальную версию программного обеспечения MIUI 13.

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В список входит 47 умных телефонов и один планшетных компьютер (Xiaomi Pad 5). К слову, ему уже доступно обновление с операционной системой Android 11. Апдейт программного обеспечения имеет номер v13.0.1.0 и проносит январскую заплатку безопасности ОС.

Что касаемо смартфонов, тут нужно отметить, что в списке отсутствуют модели бренда POCO. Это означает, что общее количество устройств будет составлять более пяти десятков. Например, для POCO F3 GT стала доступна глобальная индийской версия MIUI 13 с операционной системой Android 12.

Начнём с бренда Xiaomi (Mi). Планирует китайская компания обновить некоторые флагманские модели трёх поколения, начиная с девятого. Сюда входят Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 10 / 10 Pro, Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11i и Xiaomi 11T / 11T Pro. Подавляющее большинство устройства работают на топовых чипсета Qualcomm своего поколения. Исключение – Xiaomi 11T. Его аппаратная платформа построена вокруг однокристальной системы Dimensity 1200 Max.

Выпустит Xiaomi стабильную глобальную сборку MIUI 13 и для смартфонов среднего класса, анонсированных с 2019 года. Тут речь о Xiaomi Mi 9T, Mi 9 SE и версиях Lite всех трёх поколений. Так же здесь Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite.

Теперь переходим к телефонам бренда Redmi. Тут китайская компания намерена зацепить и восьмое поколение, которое начало появляться во второй половине 2019 года. Глобальная прошивка будет доступна для четырёх модификаций Redmi 8.

Также четыре версии Redmi Note 8 перейдут на актуальную версию программного обеспечения. В список входят четыре версии Redmi 9A и четыре варианта Redmi Note 9. Отметим, что все они продаются официально на российском рынке.

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Десятое поколение тоже в полном составе получит MIUI 13. В него входят Redmi Note 10 / 10 5G / 10S / 10T, версия Pro и вариант JE для японского рынке с защитой от воды по стандарту IP68. Также отметим Redmi 10 / 10 Prime и Redmi Note 11 / 11S. модели Redmi Note 11 Pro 4G / 5G в список не входят, поскольку они ещё официально не начали продаваться (старт – 16 февраля).