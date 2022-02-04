Разработчики стороннего программного обеспечения Paranoid Android Sapphire создали кастомную сборку ПО для смартфонов Xiaomi 2018 и 2019 годов выпуска, которые остались без официального обновления MIUI 13 на Android 12.
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Энтузиасты разработали оболочку на базе двенадцатой ревизии операционной системы компании Google для трёх моделей 2018 года. В их число вошли флагманы Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2S и Pocophone F1. Все три оборудованы 10-нанометровым мобильным чипсетом Snapdragon 845, который в 2018 году использовался в большинстве флагманских смартфонов всех производителей, кроме Huawei и Apple.
Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi MIX 2S вышли в первой половине 2018 года как доступные флагманы, а Pocophone F1 появился в конце лета и позиционировался китайской компанией в качестве «убийцы флагманов». Первые две модели в Китае обновились до MIUI 12.5, а последняя пока работает на MIUI 12. Для каждого смартфона официально доступна только десятая ревизия Android.
Четвёртая модель, совместимая с новой кастомной прошивкой Paranoid Android Sapphire – Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Смартфон вышел в начале 2019 года, когда линейка Redmi формально отделилась от Xiaomi и стала независимым брендом.
Модель функционирует под управлением однокристального процессора Snapdragon 675. Она тоже официально работает на базе старой десятой ревизии операционной системы, которая вышла ещё в 2019 году, а последняя версия программного обеспечения MIUI – MIUI 12.5. Она рассылается в Китае и Индии.
Скачать файлы для установки кастомной сборки Paranoid Android Sapphire на базе ОС Android 12 можно на форуме XDA Developers. Все манипуляции со смартфоном вы проводите на свой страх и риск.