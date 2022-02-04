Вышла кастомная прошивка Paranoid Android Sapphire.

Разработчики стороннего программного обеспечения Paranoid Android Sapphire создали кастомную сборку ПО для смартфонов Xiaomi 2018 и 2019 годов выпуска, которые остались без официального обновления MIUI 13 на Android 12.

реклама

Энтузиасты разработали оболочку на базе двенадцатой ревизии операционной системы компании Google для трёх моделей 2018 года. В их число вошли флагманы Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2S и Pocophone F1. Все три оборудованы 10-нанометровым мобильным чипсетом Snapdragon 845, который в 2018 году использовался в большинстве флагманских смартфонов всех производителей, кроме Huawei и Apple.

Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi MIX 2S вышли в первой половине 2018 года как доступные флагманы, а Pocophone F1 появился в конце лета и позиционировался китайской компанией в качестве «убийцы флагманов». Первые две модели в Китае обновились до MIUI 12.5, а последняя пока работает на MIUI 12. Для каждого смартфона официально доступна только десятая ревизия Android.

Четвёртая модель, совместимая с новой кастомной прошивкой Paranoid Android Sapphire – Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Смартфон вышел в начале 2019 года, когда линейка Redmi формально отделилась от Xiaomi и стала независимым брендом.

Модель функционирует под управлением однокристального процессора Snapdragon 675. Она тоже официально работает на базе старой десятой ревизии операционной системы, которая вышла ещё в 2019 году, а последняя версия программного обеспечения MIUI – MIUI 12.5. Она рассылается в Китае и Индии.

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Скачать файлы для установки кастомной сборки Paranoid Android Sapphire на базе ОС Android 12 можно на форуме XDA Developers. Все манипуляции со смартфоном вы проводите на свой страх и риск.