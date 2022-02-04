Новинка получила поддержку стилуса.

Американский бренд Motorola представит смартфон Moto G Stylus нового поколения, первая информация о котором появилась в конце прошлого года. Новинка представляет среднебюджетный ценовой сегмент, а главной фишкой стала поддержка стилуса.

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Цифровое перо не может похвастаться никаким дополнительными особенностями, как S Pen в смартфонах Samsung. Зато пользователю не нужно думать над тем, где хранить стилус. Для пера в корпусе смартфона предусмотрено специальное место.

Moto G Stylus 2022 имеет корпус из пластика с размерами 170,2 x 75,9 x 9,5 мм при массе 216 граммов. Несмотря на большую нишу под электронное перо, разработчики смогли реализовать защиту от брызг. Спереди в новинке установлена панель IPS LCD с частотой обновления 90 Гц. Экран смартфон имеет размер 6,8 дюйма по диагонали и разрешение 1080 x 2460 точек, соответствующее формату FHD+.

Кремниевым сердцем служит не самая топовая однокристальная система MediaTek – Helio G88. Она выполнена по нормам 12-нанометрового технологического процесса, имеет восемь ядер с частотой 1,8-2 ГГц и видеоускоритель Mali-G52 MC2. Сетей пятого поколения чипсет не поддерживает.

В основной камере Moto G Stylus 2022 установлено трио модулей – 50 МП, 8 МП и 2 МП. Снимать видео можно в формате Full HD со скоростью 60 FPS. Разрешение модуля для селфи, установленного на лицевой стороне, составляет 16 МП. Она поддерживает технологию Face Unlock для идентификации пользователя путём распознавания лица. Разблокировать девайс можно сканером отпечатков пальцев, который установлен на правом торце.

Подсистема питания представлена встроенным аккумулятором 5000 мА*ч. При этом мощность проводной зарядки не уточняется. Смартфон получит слот под microSD, гнездо под проводные наушники, контроллеры беспроводной связи Bluetooth версии v5.0 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Однако, новинка осталась без стереодинамиков, NFC и радиоприёмника.

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Рекомендованная производителем стоимость Moto G Stylus 2022 составила 300 долларов. Компания Motorola начнёт продавать смартфон с 17 февраля 2022 года в двух цветовых решениях: Twilight Blue и Metallic Rose. Новинка доступна исключительно в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ пользовательской памяти с предустановленным программным обеспечением MYOS на базе операционной системы Android 11.