Так он заработал почти 1 000 000 долларов.

Гражданин Китайской Народной Республики, перебравшийся в США в 2013 году, в течение более чем трёх лет водил за нос сотрудников авторизованных сервисных центров Apple. В итоге он заработал 1 000 000 долларов, 2 000 000 штрафа и более двух лет тюремного заключения. Правда, свой срок аферист «отсидел», дожидаясь приговора.

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32-летний Хайтен Ву искал на торговых площадках реалистичные копии смартфонов компании Apple. Как оказалось, подделки были настолько хорошие, что сотрудники сервисных центров не могли отличить их от реальных iPhone.

Что интересно, поддельные телефоны работали на базе операционной системы Android. Однако, Хайтен Ву выводил смартфоны из строя так, чтобы их невозможно было включить. Вместе с тем мошенник добавлял номера IMEI, соответствующие реальным iPhone, которые находились на официальной гарантии.

Сотрудники сервисных центров в США проверяли серийные номера и видели, что смартфоны находятся на гарантии. После тщетных попыток включить поддельный iPhone они просто выдавали пользователю новый рабочий телефон.

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В конце весны 2020 года Ву признал себя виновным в Окружном суде США округа Колумбия. Его приговорили к 26 месяцам лишения свободы, но немедленно освободили, поскольку китаец «отсидел» свой срок, дожидаясь приговора. Хайтен Ву также должен выплатить компании Apple 1 974 000 долларов компенсации.