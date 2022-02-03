Топовая версия стоит на 8 000 рублей дороже.

Тайваньская компания ASUS представила на российском рынке портативный компьютер Vivobook Slate OLED. Новинку производитель называется и «портативным OLED-кинотеатром», и «универсальным персональным компьютером».

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Модель оборудована OLED-матрицей, что отражено в её названии. Дисплей имеет диагональ 13,3 дюйма, разрешение Full HD при соотношении сторон 16 к 9 и 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Экран поддерживает технологию Dolby Vision.

Работает ASUS Vivobook Slate OLED под управлением процессора Intel Pentium Silver N6000. Чипсет дополняется 4 ГБ оперативной памяти в базовой модификации. Максимальный объём ОЗУ составляет 8 ГБ. Для хранения данных предусмотрен накопитель ёмкостью от 128 ГБ до 256 ГБ в зависимости от комплектации.

Новинка получила две камеры разрешением 13 МП и 5 МП, а за работу без подзарядки отвечает строенный аккумулятор ёмкостью 50 Вт*ч. Под капотом портативного компьютера установлены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.

Лэптоп имеет габаритные размеры 309,9 x 190 x 7,9 мм при массе 785 граммов. Также отметим два разъёма USB Type-C (USB 3.2 Gen 2), стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и стыкуемую клавиатуру. Рекомендованная производителем стоимость ASUS Vivobook Slate OLED составила 57 990 рублей и 65 990 рублей в модификациях 4/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. Из коробки модель работает под управлением операционной системы Windows 11.

Также нужно подчеркнуть, что компания ASUS проводит акцию в честь старта продаж новинки. До 31 марта 2022 года покупатели могут получить подарок в виде сертификата от партнёров ASUS. В их число входят подписки на Amediateka, Яндекс Плюс, IVI. Касперский, Lingualeo Premium, Wikium, Microsoft Office 365 (все по одному году), Skyeng (четыре урока) и FitStars (три месяца).

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Для участия в акции нужно купить ASUS Vivobook 13 Slate OLED, рассказать об опыте использования с хэштегом #Slateuser (и добавить фото) и зарегистрировать покупку на официальном сайте ASUS.