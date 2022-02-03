Продажи пылесоса уже начались.

Китайский бренд Honor выпускает не только смартфоны. Компания из Поднебесной презентовала на российском рынке Россию устройство с говорящим названием Honor Choice Robot Cleaner R1. Сразу можно догадаться, что новинка представляет собой роботизированный пылесос.

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Управлять аппаратом можно с помощью программного обеспечения Honor Choice для смартфонов. Сам робот может похвастаться поддержкой подключения к интернету благодаря адаптеру беспроводной связи Wi-Fi. В приложении пользователь может отправить робота заниматься уборкой помещения или дать ему команду вернуться назад к док-станции. При желании уборку можно запланировать на заданное время и/или на конкретном участке комнаты. Новинка может трудиться в восьми режимах, включая влажную уборку.

Толщина Honor Choice Robot Cleaner R1 составляет 7,9 см. По меркам современных решений новинку можно назвать тонким роботом. Мощность всасывания равна 2600 Па. На полном заряде аккумуляторной батареи ёмкостью 2600 мА*ч аппарат может проработать в течение двух часов. На подзарядку с нуля до 100% уходит около четырёх часов. Прочие параметры включают смарт-навигацию, уход от препятствий высотой до 1,2 см, контейнер объёмом 510 мл и резервуар для воды на 300 мл.

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Рекомендованная производителем стоимость Honor Choice Robot Cleaner R1 на российском рынке составила 14 990 рублей. Новинка уже доступна для приобретения.