Старшая версия будет стоить от $540.

Китайская компания OPPO представит на глобальном рынке смартфон среднего уровня Reno седьмого поколения. Модели OPPO Reno 7 и Reno 7 Pro дебютируют на этой неделе, но в первое время будут доступны исключительно на территории Индии. Позже смартфоны появятся в России.

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Смартфоны имеют идентичный дизайн, но в техническом плане не обошлось без существенных отличий. Обе модели получат AMOLED-панель с частотой обновления 90 Гц формата FHD+, прикрытую стеклом Gorilla Glass пятого поколения.

В основной камере будут установлены ультра-широкоугольный и макромодули разрешением 8 МП и 2 МП, а фронталка будет построена на базе 32-мегапиксельного датчика изображения. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4500 мА*ч. Из общего также стоит отметить подэкранный сенсор для сканирования отпечатка пальца, до 12 ГБ оперативной памяти и накопитель максимальной вместимостью 256 ГБ.

OPPO Reno 7 получит 6,43-дюймовую матрицу с HDR10, а версии Pro достанется дисплей размером 6,55 дюйма с соответствием HDR10+. В стандартном издании будет установлена 50-мегапиксельная основная камера, в то время как продвинутый вариант обзаведётся 64-мегапиксельным датчиком изображения в стандартном модуле тыльной камеры.

Ключевое отличие касается аппаратной платформы. В OPPO Reno 7 Pro будет установлена однокристальная система Dimensity 1200 Max, выполненная по нормам 6-нанометровой технологии, с пиковой частотой 3 ГГц и графикой Mali-G77 MC9. В обычном Reno 7 мы увидим более скромную 6-нанометровую мобильную платформу с частотой 2,4 ГГц и ускорителем Adreno 642L. Также отметим 65-ваттную зарядку по проводу у старшей модели и 60-ваттную у младшей.

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Стоимость OPPO Reno 7 стартует с отметки 400 долларов, а версия Pro обойдётся минимум в 540 долларов. В продажу оба смартфона поступят с предустановленной прошивкой ColorOS 12. Не исключено, что модели получат операционную систему Android 12 сразу из коробки.