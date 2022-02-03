В начале 2022 года компания NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 3050. Её оценили в 249 долларов. Сегодня, 3 февраля, российский магазин «Ситилинк» будет продавать новинку по рекомендованной цене 26 500 рублей.
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Все желающие приобрести GeForce RTX 3050 не смогут. В продажу поступит только 100 графических ускорителей. Соответствующая страница появится на официальном сайте «Ситилинк» в 16:00 МСК. Помимо того, что доступно будет только 100 видеокарт, для покупки важно соответствовать нескольких условиям.
Во-первых, для приобретения карты нужно иметь учётную запись в магазине «Ситилинк». Во-вторых, «возраст» аккаунта должен составлять минимум год. В-третьих, пользователь должен был в течение 2021 и 2022 годов сделать минимум одну покупку, и это не должна быть видеокарта поколения Ampere. Если вы приобрели на протяжении прошлых 12 месяцев ускоритель серии GeForce RTX 30, в покупке GeForce RTX 3050 вам будет отказано. Кроме того, новинка недоступна для частных предпринимателей и юридических лиц.
В настоящее время на сайте магазине «Ситилинк» доступно только четыре графических ускорителя (по два в исполнении Palit и Gigabyte) с плашкой «нет в наличии». Видеокарта построена на базе 8-нанометрового чипа GA106 поколения Ampere с номинальной частотой 1552 МГц. Эталонный вариант имеет пиковую частоту 1777 МГц.
GeForce RTX 3050 оборудована 8 ГБ внутренней видеопамяти типа GDD6 с эффективной частотой 14 ГГц и пропускной способностью 224 ГБ/сек. Разрядность шины памяти – 128 бит. Карта имеет 256 потоковых процессоров, 80 тензорных ядер и два десятка ядер трассировки лучей.