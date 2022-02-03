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Характеристики и цены всех планшетов Samsung Galaxy Tab S8 раскрыты до презентации
Они будут анонсированы 9 февраля.
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На следующей неделе компания Samsung проведёт масштабное мероприятие Galaxy Unpacked 2022, в рамках которого покажет не только три смартфона нового поколения, но и три планшетных компьютера. Они будут называться Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. Версия Ultra в линейке планшетов появится впервые.

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Именно с неё мы и начнём. Модель будет оборудован дисплеем Super AMOLED с разрешением 1848 x 2960 точек. Диагональ составит 14,6 дюйма, а частота развёртки – 120 Гц. Сердцем Samsung Galaxy Tab S8 Ultra станет однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Если за производительность будет отвечать топовые чип Qualcomm, то вопросами автономной работы займётся аккумуляторная батарея ёмкостью 11 200 мА*ч с 45-ваттной зарядкой по проводу.

В Samsung Galaxy Tab S8+ диагональ экрана уменьшится до 12,4 дюйма, а разрешение – до 2800 x 1752 точки. При этом планшет сохранит матрицу, выполненную по технологии Super AMOLED, и частоту обновления изображения 120 Гц. Останется и топовая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, тогда как ёмкость комплектного аккумулятора уменьшится на 10% и составит 10 090 мА*ч.

А вот стандартное издание получит жидкокристаллический дисплей размером 11 дюймов по диагонали. Разрешение – 1600 x 2560 пикселей. Частота обновления тоже составит 120 Гц. Это единственное, что будет объединять экран с панелями старших моделей.

В обычном Samsung Galaxy Tab S8 будет использоваться аккумуляторная батарея ёмкостью 8000 мА*ч. Модель мобильного процессора не уточняется, но не исключено, что младшая из трио новинок может остаться без чипа Snapdragon 8 Gen1.

Все три устройства получат поддержку стилуса S Pen. Причём инсайдеры обещают, что перо будет входить в комплект поставки вместе с кабелем USB-C и скрепой для извлечения лотка SIM-карты, то есть поддержка сотовой связи тоже будет предусмотрена. А вот адаптер питания придётся покупать отдельно.

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Стоимость Samsung Galaxy Tab S8 в базовой модификации памяти составит 750 евро. Версия Plus в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти будет стоить 1 000 евро. А вот за Samsung Galaxy Tab S8 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 512 ГБ (топовый вариант) придётся отдать 1 700 евро.

#samsung
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