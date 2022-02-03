В Китае смартфон оценили в $615-785.

Компания Realme подготовила к анонсу глобальную версию флагманского смартфона Realme GT 2 Pro. В Китае презентация модели состоялась в начале прошлого месяца, и уже новинка там продаётся полным ходом, являясь одним из самых доступных телефонов на топовом процессоре Qualcomm.

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Международная версия флагмана прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench, где её результат в теста одного и всех ядер составил 1250 очков и 337 очков соответственно. Тестировали модификацию с 12 ГБ оперативной памяти. В такой конфигурации смартфон может комплектоваться накопителем вместимостью 256 ГБ или 512 ГБ. Есть также версии с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем ёмкостью 128/256 ГБ.

Глобальный вариант Realme GT 2 Pro был замечен на сайте Google Play Console и в каталоге тайваньского регуляторного органа NBTC. Выход международной версии смартфона подтвердил Мадхав Шет, генеральный директор китайской компании. Также производитель заявил, что модель будет официально продаваться в России.

Герой заметки доступен в Китае с 7 января 2022 года по рекомендованной цене 615-785 долларов в зависимости от модификации памяти. Стоимость смартфона в России пока что не уточняется. С высокой долей вероятности компания будет метить в сегмент 80 000-90 000 рублей. Напомним, что в прошлом году Xiaomi Mi 11 на российском рынке был оценён в 85 990 рублей, хотя в Китае его цена составила 610-720 долларов.

Помимо мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1 смартфону есть чем похвастаться. Во-первых, Realme GT 2 Pro получил экран на органических светодиодах с разрешением WQHD+ и частотой развёртки 120 Гц. В основу положена матрица AMOLED E5 производства компании Samsung, которая выполняется по технологии LTPO второго поколения.

Во-вторых, флагман получил основную и ультра-широкоугольную камеры с сенсорами Sony IMX766 и Samsung JN1 соответственно. Разрешение в обоих случаях составляет 50 МП. В-третьих, январская новинка может похвастаться 3-мегапиксельным микроскопом с масштабированием 40x.

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Realme GT 2 Pro оборудован встроенной батареей на 5000 мА*ч и работает по управлением оболочки Realme UI 3.0, построенной на основе операционной системы Android 12. Из прочего отметим подэкранный дактилоскоп, стереозвук, 67-ваттную зарядку и набор ключевых проводных / беспроводных интерфейсов (кроме разъёма для наушников).