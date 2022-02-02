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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Meizu представит смартфон с дизайном iPhone 13 по цене $100
Модель попала в базу данных TENAA.
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Китайская компания Meizu, которую скоро может купить разработчик игр Tencent, в ближайшее время может представить новый смартфон бюджетного класса под брендом mBlu. Модель с номером M2111 попала в базу данных китайского регуляторного органа TENAA.

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Сертификационное бюро раскрыло часть технических характеристик смартфона. При этом его коммерческое название пока что не уточняется. Модель будет оборудована 6,51-дюймовой панелью TFT с разрешением 720 x 1600 точек, что соответствует формату HD+.

Смартфон обзаведётся 4/6 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного флеш-модуля составит 64-128 ГБ в зависимости от модификации. Модель мобильного процессора пока что не уточняется, однако, в базе регулятора указано, что речь идёт о четырёхъядерной однокристальной системе с максимальной тактовой частотой 2 ГГц.

Разрешение основной камеры составит 48 МП. Судя по размеру второго модуля, в его состав войдёт ультра-широкоугольная оптика. Третий датчик изображения будет отвечать за макросъёмку или размытие фона в портретном режиме.

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Габаритные размеры корпуса составят 164,5 x 76,5 x 9,3 мм, а масса – 201 грамм. Также отметим аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч, боковой сенсор для сканирования отпечатков пальцев и 8-мегапиксельную камеру для селфи. Грядущая новинка Meizu поступит в продажу по цене 100 долларов в синей, золотистой, чёрной и белой расцветках корпуса.

#meizu
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