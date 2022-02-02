Презентация состоится 11 февраля.

Китайская компания OnePlus в этом году анонсировала только один смартфон – флагманскую модель OnePlus 10 Pro на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. Но уже до конца зимы в ассортименте производителя из Поднебесной должно появиться минимум три устройства среднебюджетного и среднего уровней. Они появятся в рамках серии Nord.

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Первая модель – OnePlus Nord CE 2 Lite. Она будет конкурировать с Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G и ещё неанонсированным Realme 9 Pro+. Смартфон будет оборудован однокристальной системой Snapdragon 695 с поддержкой 5G, 6,59 дюймовым дисплеем формата FHD+ с повышенной частотой обновления и основной 64-мегапиксельной камерой.

Модель обзаведётся двумя сенсорами на 2 МП для макросъёмки и эффекта боке. Разрешение фронтального датчика изображения составит 16 МП. Также отметим аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Вторая модель – OnePlus Nord CE 2. Она получит более продвинутую однокристальную систему Dimensity 900 с 6-12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составит 128-256 ГБ, а ёмкость встроенной батареи – 4500 мА*ч.

Стандартное издание, как и версия Lite, получит 64-мегапиксельную основную и 16-мегапиксельную фронтальную камеры. При этом один из двух 2-мегапиксельных датчиков изображения будет заменён 8-мегапиксельным ультра-широкоугольным модулем.

В OnePlus Nord 2 CE мы увидим панель AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Диагональю экрана составит 6,4 дюйма, а разрешение – 1080p+. В дисплей будет встроен оптический сенсор для распознавания отпечатков пальцев. Также отметим 65-ваттную зарядку по проводу и чип NFC.

Третья грядущая новинка – OnePlus Nord 2T. Она станет самой дорогой из трио моделей. Смартфон, как и версия CE, тоже будет оснащаться AMOLED-панелью FHD+ с размером 6,43 дюйма по диагонали и частотой развёртки 90 Гц.

Разрешение фронталки увеличится с 16 МП до 32 МП, а в основной камере вместо главного сенсора на 64 МП будет использоваться более интересный датчик изображения на 50 МП. Смартфон обзаведётся ещё неаноснированной однокристальной системой Dimensity 1300. За автономность будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

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Все три смартфона поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 12 на базе операционной системы OxygenOS 12. Презентация состоится уже на следующей неделе, 11 февраля 2022 года, в Индии. Стоимость OnePlus Nord CE Lite стартует с отметки 300 долларов, OnePlus Nord CE будет стоить от 350 долларов, а OnePlus Nord 2T обойдётся минимум в 400 долларов.