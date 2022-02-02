В ассортименте китайской компании Huawei появилась ещё один довольно неоднозначный смартфон. Новинка называется Huawei nova Y9a. Она выходит сразу на глобальном рынке с соответствующей версией программного обеспечения, минуя китайский релиз.
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К смартфону нет вопросов с точки зрения технических характеристик, чего нельзя сказать о цене. В плане железа это типичный представитель среднебюджетного уровня. Единственный нюанс – чипсет. Телефон оборудован жидкокристаллическим дисплеем на базе IPS-матрицы формата FHD+ с диагональю 6,63 дюйма. О частоте обновления изображения информации нет.
В Huawei nova Y9a нет вырезов и отверстий. Фронтальная камера расположена внутри корпуса и выдвигается в случае необходимости. Подобные решения были очень популярными в 2019 году, но сейчас встречаются не так часто. Само собой, в 2022 году это первый такой смартфон. Основная камера у него традиционная – 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП без оптостаба и телеобъектива. Снимать видео в 4K UHD тоже нельзя. Дизайн камеры такой же, как в Huawei Mate 30.
А вот однокристальная система в Huawei nova Y9a очень скромная – Helio G80. Это старый 12-нанометровый мобильный процессор без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Чипсет использовался в начале 2020 года в Redmi 9 стоимостью около 150 долларов.
Ёмкость комплектного аккумулятора в новинке составила 4300 мА*ч. Батарея получила поддержку 40-ваттной быстрой зарядки через порт USB Type-C. В арсенале также есть беспроводные модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, навигационный приёмник GPS, и выход под наушники. Сенсор для распознавания отпечатка пальца расположился сбоку.
Несмотря на то, что Huawei nova Y9a не поддерживает сетей пятого поколения и оборудован старым мобильным процессором, сервисов Google он предложит всё равно не в состоянии. Вместо этого пользователи получат Huawei Mobile Services с магазином программного обеспечения App Gallery.
Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 415 долларов. За эти деньги доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем ёмкостью 128 ГБ. Huawei nova Y9a уже поступил в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. Версия прошивки EMUI не уточняется. Актуальной является EMUI 12. Смартфон доступен в серебристом и чёрном цветовых вариантах.