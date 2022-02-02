Без 5G и сервисов Google, но на Android 11.

В ассортименте китайской компании Huawei появилась ещё один довольно неоднозначный смартфон. Новинка называется Huawei nova Y9a. Она выходит сразу на глобальном рынке с соответствующей версией программного обеспечения, минуя китайский релиз.

реклама

К смартфону нет вопросов с точки зрения технических характеристик, чего нельзя сказать о цене. В плане железа это типичный представитель среднебюджетного уровня. Единственный нюанс – чипсет. Телефон оборудован жидкокристаллическим дисплеем на базе IPS-матрицы формата FHD+ с диагональю 6,63 дюйма. О частоте обновления изображения информации нет.

В Huawei nova Y9a нет вырезов и отверстий. Фронтальная камера расположена внутри корпуса и выдвигается в случае необходимости. Подобные решения были очень популярными в 2019 году, но сейчас встречаются не так часто. Само собой, в 2022 году это первый такой смартфон. Основная камера у него традиционная – 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП без оптостаба и телеобъектива. Снимать видео в 4K UHD тоже нельзя. Дизайн камеры такой же, как в Huawei Mate 30.

А вот однокристальная система в Huawei nova Y9a очень скромная – Helio G80. Это старый 12-нанометровый мобильный процессор без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Чипсет использовался в начале 2020 года в Redmi 9 стоимостью около 150 долларов.

Ёмкость комплектного аккумулятора в новинке составила 4300 мА*ч. Батарея получила поддержку 40-ваттной быстрой зарядки через порт USB Type-C. В арсенале также есть беспроводные модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, навигационный приёмник GPS, и выход под наушники. Сенсор для распознавания отпечатка пальца расположился сбоку.

Несмотря на то, что Huawei nova Y9a не поддерживает сетей пятого поколения и оборудован старым мобильным процессором, сервисов Google он предложит всё равно не в состоянии. Вместо этого пользователи получат Huawei Mobile Services с магазином программного обеспечения App Gallery.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 415 долларов. За эти деньги доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем ёмкостью 128 ГБ. Huawei nova Y9a уже поступил в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. Версия прошивки EMUI не уточняется. Актуальной является EMUI 12. Смартфон доступен в серебристом и чёрном цветовых вариантах.