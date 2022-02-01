Российское представительство китайской компании Xiaomi объявило о старте продаж новых полностью беспроводных наушников. Новинка называется Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Она может похвастаться некоторыми функциями, которые характерны более дорогостоящим решениям.
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Каждый независимый модуль имеет 6-миллиметровые излучатели и защиту от брызг и пыли по стандарту IP54. Наушники получили поддержку игрового режима, при активации которого снижается задержка передачи звука. Синхронизация со смартфонами в Xiaomi Redmi Buds 3 Lite выполняется по протоколу Bluetooth 5.2.
Китайский производитель заявляет, что полного заряда в независимых модулях хватает на пять часов воспроизведения музыки. Зарядный футляр продлевает время автономной работы наушников почти в четыре раза. На корпусе каждого наушника есть сенсорные панели, которые дают возможность управлять воспроизведением музыки. Также в каждом модуле установлено по одному микрофону. Также стоит отметить систему подавления шумов, но работает она исключительно во время телефонных разговоров.
В России новинка будет продаваться в чёрной и белой расцветках корпуса. Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Redmi Buds 3 Lite на российском рынке составила 1 990 рублей.