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Компания Google уже не первый год готовится представить свой дебютный смартфон, оборудованный складным дисплеем, тогда как в ассортименте основного конкурента в лице Samsung уже есть полдюжины таких моделей. Тем менее «корпорация добра» совсем скоро всё-таки выпустит устройство со сгибаемой панелью. Оно будет называться Google Pixel Notepad.

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Смартфон получит почти квадратный дисплей, как в OPPO Find N. Такое соотношение сторон позволяет сделать дополнительную панель, установленную на тыльной стороне, более удобной за счёт увеличения её ширины. Никакой информации о дисплее в Pixel Notepad пока что нет.

Зато есть данные об аппаратной платформе грядущей новинки. Она будет построена вокруг 5-нанометровой однокристальной системы Tensor, которая используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а также ляжет в основу Pixel 6a. Мобильный процессора имеет по два ядра с частотой 2,25 ГГц и 2,8 ГГц, а также квартет ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G78, как в чипах Samsung и MediaTek.

Google Pixel Notepad оснастят 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища в базовой модификации составит 256 ГБ, а в топовой – 512 ГБ. Программной основой выступит операционная система Android 12, оптимизированная для устройств со сгибаемыми дисплеями.

Грядущая новинка станет одним из самых дешёвых в мире смартфонов, оборудованных складными экранами. Стоимость стандартной конфигурации составит 1 400 долларов. Таким образом, модель окажется примерно на 400 долларов дешевле, чем Samsung Galaxy Z Fold 3. Самым же доступным смартфоном в форм-факторе записной книжки является OPPO Find N, который стоит 1 200 долларов, но пока продаётся исключительно в Китае.

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Что касается географии доступности Google Pixel Notepad, изначально была информация, что смартфон появится исключительно на американском рынке. По новым данным, будущую новинку можно будет приобрести и за пределами Соединённых Штатах. Но скорее всего список стран будет сильно ограничен, как в случае со смартфонами Pixel, выполненными в традиционном форм-факторе.

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