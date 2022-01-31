Смартфон будет представлен в Китае.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Китайская компания Xiaomi прошлой неделе представила смартфоны среднебюджетного и среднего классов Redmi Note 11, Redmi Note 11S и Redmi Note 11 Pro 4G / 5G. Скоро в семействе одиннадцатого поколения может появиться ещё одна модель.

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Китайский регуляторный орган TENAA сертифицировал смартфон с модельным номером 2201116SC. В топовой модификации памяти она будет оборудована 16 ГБ оперативки и встроенным накопителем, рассчитанным на 512 ГБ данных.

В новой версии Xiaomi Redmi Note 11 будет установлена 6-нанометровая однокристальная система Snapdragon 695 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Этот же мобильный процессор установлен в 5G-версии модели Redmi Note 11 Pro.

Сертифицированный в TENAA смартфон будет оборудован 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ на базе панели OLED. Частота обновления составит 90 Гц или 120 Гц. В небольшом отверстии расположится фронтальная камера, в основу которой ляжет 16-мегапиксельный датчик изображения.

Новая модификация Xiaomi Redmi Note 11 получит аккумуляторную батарею ёмкостью 4900 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Разрешение основной камеры составит 108 МП. На тыльной стороне также будет установлено ещё два оптических модуля, но их параметры не уточняются.

На рынок смартфон поступит с предустановленной прошивкой MIUI 13 и операционной системой Android 11. Из остального отметим поддержку технологии Near Field Communication, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, контроллер Bluetooth 5.2, защиту от воды IP53 и сенсор для распознавания отпечатка пальца, установленный на правом торце корпуса.

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О ценах информации нет. Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G стоит в топовой модификации 379 долларов. Модельный номер 2201116SC говорит о том, что смартфон выйдет в Китае. Вполне возможно, что цена окажется ниже, несмотря на наличие 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.