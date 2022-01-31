Смартфон попал в базу регулятора TENAA.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

В базе данных китайского регуляторного органа появился ещё один смартфон компании Realme. Устройство имеет модельный номер RMX3475. Сертификационное бюро опубликовало список технических характеристик грядущей модели, которая в продажу поступит под коммерческим названием Realme V25.

реклама

Смартфон будет оборудован 6,58-дюймовым дисплеем на базе жидкокристаллической матрицы, выполненной по технологии IPS. Разрешение составит 1080p+, а частота обновления – 90 Гц или 120 Гц. Регулятор отмечает, повышенную частоту развёртки, но без конкретики.

Realme V25 получит восьмиядерную однокристальную систему Snapdragon с пиковой частотой 2,2 ГГц. Модель мобильного процессора пока что не уточняется, но, судя по всему, речь идёт об одном из чипсетов серии Snapdragon 6xx с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Например, Snapdragon 695.

В максимальной модификации объём оперативной памяти составит 12 ГБ. Будут также предусмотрены версии с 6 ГБ и 8 ГБ, а ещё до 5 ГБ виртуальной оперативки можно добавить с помощью технологии Dynamic RAM (DRAM). Вместимость постоянного запоминающего устройства в зависимости от комплектации составит 128 ГБ или 256 ГБ.

В базе данных сертификационного бюро TENAA указано, что Realme V25 получит встроенный аккумулятор ёмкостью 4880 мА*ч. Скорее всего, на деле будет использоваться батарея на 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу не уточняется.

В арсенале смартфона будут четыре камеры. На тыльной панели расположатся модули на 64 МП (главный), 8 МП (ультра-широкоугольный) и 2 МП (макро или портретный). Разрешение камеры для селфи составит 16 МП. Прочие параметры включают операционную систему Android 11 в составе программного обеспечения Realme UI 2.0, биометрический сенсор на правом торце корпуса, Wi-Fi с частотой 5 ГГц и Bluetooth 5.2. Габаритные размеры корпуса составят 164,3 x 75,6 x 8,5 мм при массе 195 граммов.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Стоимость Realme V25 пока что не уточняется. Информации о дате выхода пока тоже нет. В продажу смартфону поступит в цветовых решениях Dark Day, Peak Blue и Aurora.