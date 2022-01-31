В базе данных китайского регуляторного органа появился ещё один смартфон компании Realme. Устройство имеет модельный номер RMX3475. Сертификационное бюро опубликовало список технических характеристик грядущей модели, которая в продажу поступит под коммерческим названием Realme V25.
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Смартфон будет оборудован 6,58-дюймовым дисплеем на базе жидкокристаллической матрицы, выполненной по технологии IPS. Разрешение составит 1080p+, а частота обновления – 90 Гц или 120 Гц. Регулятор отмечает, повышенную частоту развёртки, но без конкретики.
Realme V25 получит восьмиядерную однокристальную систему Snapdragon с пиковой частотой 2,2 ГГц. Модель мобильного процессора пока что не уточняется, но, судя по всему, речь идёт об одном из чипсетов серии Snapdragon 6xx с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Например, Snapdragon 695.
В максимальной модификации объём оперативной памяти составит 12 ГБ. Будут также предусмотрены версии с 6 ГБ и 8 ГБ, а ещё до 5 ГБ виртуальной оперативки можно добавить с помощью технологии Dynamic RAM (DRAM). Вместимость постоянного запоминающего устройства в зависимости от комплектации составит 128 ГБ или 256 ГБ.
В базе данных сертификационного бюро TENAA указано, что Realme V25 получит встроенный аккумулятор ёмкостью 4880 мА*ч. Скорее всего, на деле будет использоваться батарея на 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу не уточняется.
В арсенале смартфона будут четыре камеры. На тыльной панели расположатся модули на 64 МП (главный), 8 МП (ультра-широкоугольный) и 2 МП (макро или портретный). Разрешение камеры для селфи составит 16 МП. Прочие параметры включают операционную систему Android 11 в составе программного обеспечения Realme UI 2.0, биометрический сенсор на правом торце корпуса, Wi-Fi с частотой 5 ГГц и Bluetooth 5.2. Габаритные размеры корпуса составят 164,3 x 75,6 x 8,5 мм при массе 195 граммов.
Стоимость Realme V25 пока что не уточняется. Информации о дате выхода пока тоже нет. В продажу смартфону поступит в цветовых решениях Dark Day, Peak Blue и Aurora.