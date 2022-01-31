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Sony Xperia 1 IV получит Snapdragon 8 Gen1, очень старые камеры и много памяти
Его представят в мае, а продажи начнутся в августе.
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Компания Sony в этом году обновит линейку флагманских смартфонов. В прошлом году были анонсированы Xperia 1 III, Xperia 5 III и Xperia Pro. Уже грядущей весной в ассортименте производителя из Страны восходящего Солнца появится модель Sony Xperia 1 IV. На просторах всемирной паутины уже опубликованы ключевые технические характеристики флагмана.

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Смартфон будет оборудован 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1, как и большинство топовых устройств нынешнего поколения. Мобильный процессор был анонсирован в начале декабря 2021 года и дебютировал на рынке в составе Xiaomi 12 в последний день того же месяца. Чипсет получил восемь ядер во главе с Cortex-X2 с частотой 3 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 730.

В Sony Xperia 1 IV однокристальная система будет трудиться в тандеме с 12/16 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составит 256/512 ГБ соответственно. Ёмкость комплектной батареи будет равна 5000 мА*ч (на 500 мА*ч больше, чем у предшественника). Мощность быстрой проводной зарядки увеличится с 30 Вт до 45 Вт. О беспроводной зарядке информации пока нет.

Флагман нового поколения получит старую основную камеру, в состав которой войдёт три модуля разрешением 12 МП каждый. При этом в стандартном будет установлен четырёхлетний датчик изображения Sony IMX363. А вот шагом вперёд в сравнении с Sony Xperia 1 III станет появление подэкранной камеры для селфи.

Прочие параметры Sony Xperia 1 IV включают «кинематографическим» дисплеем формата 4K UHD, NFC, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2, стереофонические динамики, боковой сенсор для сканирования отпечатка пальца и защиту от воды по стандарту IP68. В продажу флагман поступит в середине третьего квартала с предустановленной прошивкой на базе операционной системы Android 12, хотя официальный анонс ожидается в мае.

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Цена в России ожидается на уровне 100 000 рублей. Именно столько в официальной рознице стоит Sony Xperia 1 III, который предлагается с 12 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной памяти и операционной системой Android 11 из коробки.

#sony
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