Может стать первым в мире смартфоном на Dimensity 8000.

Компании Realme, OPPO и Xiaomi соревнуются за то, чтобы первой представить смартфон на базе ещё неанонсированного мобильного процессора MediaTek Dimensity 8000. Одной из таких моделей станет Realme GT Neo 3, которая заменит на рынке Realme GT Neo 2.

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В грядущей новинке чипсет Dimensity 8000 будет дополняться 8-12 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость встроенного флеш-накопителя составит в зависимости от модификации 128-256 ГБ. Однокристальная система компании MediaTek будет поддерживать сети пятого поколения, а производительность ожидается на уровне прошлогоднего чипа Snapdragon 888. Это неплохой шаг вперёд в сравнении с моделью пока ещё текущего поколения, которая обзавелась 7-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 870.

Realme GT Neo 3 получит 6,62-дюймовую панель на органических светодиодах. Ходят слухи, что смартфон будет оборудован старой матрицей AMOLED E4 производства компании Samsung. Разрешение составит 1080p+, а частота развёртки – 120 Гц. В экран будет встроен дактилоскопический датчик для сканирования отпечатков пальцев (оптический). Отметим, что идентичная панель используется в Realme GT Neo 2.

Одной из особенностей смартфона станет тройная основная камера, в состав которой войдут главный и ультра-широкоугольный модули разрешением по 50 МП на базе датчиков изображения Sony IMX766 и Samsung ISOCELL GN1 соответственно. Третий компонент системы – 2-мегапиксельный сенсор, предназначение которого пока что не раскрывается. Но вариантов немного – размытие фона или макросъёмка.

В Realme GT Neo 3 подсистема питания будет представлена встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 65 Вт, что уже становится стандартом для смартфонов среднего класса китайской компании. Правда, никаких изменений в сравнении с предшественником тут нет. Программной основой выступит прошивка Realme UI 3.0, построенная на базе операционной системы Android 12. Из прочих параметров отметим Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth, NFC и стереофонические динамики.

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Realme GT Neo 2 вышел в конце третьего квартала минувшего года. Стоимость базовой версии составила 375 долларов, а топовой – 475 долларов. Ожидается, что модель третьего поколения будет стоить чуть дороже в начальной конфигурации, поскольку предложит не 6 ГБ, а 8 ГБ оперативной памяти. Презентация Realme GT Neo 3 состоится до конца первого квартала нынешнего года, но точная дата до сих пор остаётся неизвестной.