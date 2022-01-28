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Google Pixel 6a получит новый процессор Tensor и камеру Sony IMX363 четырёхлетней давности
И дизайн в стиле старших моделей.
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Компания Google в прошлом году представила флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. У них возникли проблемы с патентами, из-за которых Комиссия по международной торговле пытается запретить их продажи. А тем временем «корпорация добра» готовит к презентации новый телефон. Он будет называться Google Pixel 6a.

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Грядущая новинка станет третьей и самой скромной представительницей шестого поколения. Она позаимствует дизайн старших братьев, но будет чуть компактнее 6,4-дюймового стандартного издания. Смартфон получит дисплей диагональю 6,2 дюйма формата Full HD+ без повышенной частоты обновления изображения.

В основной камере будет установлен датчик изображения Sony IMX363. Это топовая матрица разрешением 12 МП с 1,4-мкм пикселями. Правда, вышла она четыре года назад. Оптический формат – 1/2,55 дюйма. В Pixel 6a также будет использоваться ультра-широкоугольный 12-мегапиксельный модуль на базе сенсора Sony IMX386. В основу фронтальной камеры ляжет 8-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX355.

Смартфон будет нести на борту однокристальную систему Tensor, разработанную компанией Google. Мобильный процессор будет работать в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-модуля вне зависимости от комплектации составит 128 ГБ. З автономность будущей новинки будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4800 мА*ч с 30-ваттной подзарядкой по проводу.

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Стоимость Google Pixel 6a пока что не уточняется. Модель поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12 без дополнительных программных оболочек. Напомним, Pixel 5a с поддержкой сотовых сетей пятого поколения американская компания оценила в 450 долларов.

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Дмитрий
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вчера в ситилинке уже продавали но дорого. 45-48 вокруг днс ажиотаж потомучто тут близко к ррц цена. но они на день опоздали так то старт 27
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Леонид Волков
17:09
Майнерам провели по губам мясистой залупой. Айда батька, айда молодец.
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REY_B_
17:08
По итогам 6-ти месяцев, и вложения в крипту убыточные. А ведь обещали не иначе, как "иксы"! Взлетит ли крипта? Для этого нужны новые "инвесторы". А где их взять, если "иксы" обламываются?
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x.7
17:07
До розетки курс ещё может падать раз в 30 для 3080. Ну или сложность возрасти в 30 раз. Где что неприбыльно?) А если карты были куплены хотя бы год назад, то тем более
Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
Don-Pedro
17:06
А вот если завтра чебурнет и выход во внешний интернет по талонам от товарища майора, как окупить карты тогда?
Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
Дмитрий
17:06
так там наличие карты не обязательно)) они заранее обьявление выставляют карта еще в магазине. они в ситилинке 27 продавались. а еще до продаж уже были рофельные объявления с 80 тысячами. понятно ...
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REY_B_
17:05
Если коротко, то Мифология была вылизана во всём. Глюки, баги, высокие системные требования (на максимальной карте), да были. Но это не то! Просто тогда делали реально уникальные игры. И делались с эн...
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