И дизайн в стиле старших моделей.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Компания Google в прошлом году представила флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. У них возникли проблемы с патентами, из-за которых Комиссия по международной торговле пытается запретить их продажи. А тем временем «корпорация добра» готовит к презентации новый телефон. Он будет называться Google Pixel 6a.

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Грядущая новинка станет третьей и самой скромной представительницей шестого поколения. Она позаимствует дизайн старших братьев, но будет чуть компактнее 6,4-дюймового стандартного издания. Смартфон получит дисплей диагональю 6,2 дюйма формата Full HD+ без повышенной частоты обновления изображения.

В основной камере будет установлен датчик изображения Sony IMX363. Это топовая матрица разрешением 12 МП с 1,4-мкм пикселями. Правда, вышла она четыре года назад. Оптический формат – 1/2,55 дюйма. В Pixel 6a также будет использоваться ультра-широкоугольный 12-мегапиксельный модуль на базе сенсора Sony IMX386. В основу фронтальной камеры ляжет 8-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX355.

Смартфон будет нести на борту однокристальную систему Tensor, разработанную компанией Google. Мобильный процессор будет работать в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-модуля вне зависимости от комплектации составит 128 ГБ. З автономность будущей новинки будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4800 мА*ч с 30-ваттной подзарядкой по проводу.

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Стоимость Google Pixel 6a пока что не уточняется. Модель поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12 без дополнительных программных оболочек. Напомним, Pixel 5a с поддержкой сотовых сетей пятого поколения американская компания оценила в 450 долларов.