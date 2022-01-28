Цена составит от 400 евро до 500 евро.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

В этом году компания OnePlus расширит линейку смартфонов Nord, которые пользуются успехом в среднем ценовом сегменте. Но о третьем поколении речи пока не идёт. Как стало известно, производитель из Поднебесной готовится анонсировать модель OnePlus Nord 2T. Технические характеристики грядущей новинки уже были опубликованы на просторах всемирной паутины.

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В смартфоне будет установлена новая однокристальная система Dimensity 1300. Мобильный процессор ещё не был представлен. Судя по названию, он окажется улучшенной версией 6-нанометровой платформы Dimensity 1200, которая используется в Xiaomi 11T Pro, Redmi K40 Gaming и прошлогоднем OnePlus Nord 2.

Система-на-кристалле будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти в базовой модификации. Топовый вариант получит сразу 12 ГБ ОЗУ. Будет доступна и версия с 8 ГБ оперативки. Вместимость встроенного флеш-модуля в зависимости от комплектации составит 128-256 ГБ.

В состав OnePlus Nord 2T войдёт тройная основная камера. Разрешение главного и сверхширокоугольного модулей составит 50 МП и 8 МП соответственно. Ещё один сенсор будет использоваться для макросъёмки или размытия фона в потретном режиме. В целом, смартфон получит стандартную камеру для своего класса. Ни телеобъектива, ни оптической стабилизации картинки ждать не стоит.

Разрешение камеры для селфи составит 32 МП. Напомним, что в прошлогоднем OnePlus Nord 2 тоже была установлена 32-мегапиксельная фронталка, тогда как в модели первого поколения дополнительно был предусмотрен лицевой ультра-широкоугольный модуль на 8 МП.

Будущая новинка получит встроенную аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 80 Вт, как в недавней флагманской новинке OnePlus 10 Pro, которая готовится к дебюту на глобальном рынке.

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Программной платформой выступит операционная система Android 12. В Китае смартфон будет продаваться с предустановленной прошивкой ColorOS 12. Глобальная версия OnePlus Nord 2T может получить OxygenOS 12 или H2O OS (симбиоз ColorOS и OxygenOS). Стоимость смартфона в Европе составит 400-500 евро в зависимости от комплектации.