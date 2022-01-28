Продажи начнутся 30 января 2022 года.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Китайская компания Xiaomi и американский чипмейкер Qualcomm анонсировали специальную версию флагманского умного телефона Xiaomi 12. Новинка называется Xiaomi 12 Years Shopping Festival Selection Gift Box. Выпуск будет приурочен к китайскому Новому году, который отмечается 1 февраля.

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Новогоднее издание флагмана поставляется в большой стилизованной коробке, в которой помимо смартфона и бумажной документации лежат чехол и сувенир в видео увеличенной копии мобильной платформы Snapdragon 8 Gen1.

С точки зрения технических характеристик отличий нет. Разве что специальная версия получит не все три модификации. Напомним, оригинальный Xiaomi 12 оборудован 8/12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем ёмкостью 128/256 ГБ.

Флагман нового поколения работает под управлением однокристальной 4-нанометровой платформы Snapdragon 8 Gen1, в состав которой входит ядро Cortex-X2 с частотой 3 ГГц и графический видеоускоритель Adreno 730. Комплектный аккумулятор имеет ёмкостью 4500 мА*ч, который можно заряжать по проводу и беспроводным путём. Мощность составляет 67 Вт и 50 Вт соответственно.

Разрешение основной камеры Xiaomi 12 составляет 50 МП + 13 МП + 5 МП. Она имеет оптостаб и поддерживает съёмку видео в формате 4K UHD и 8K UHD. Разблокировать смартфон можно с помощью фронтальной 32-мегапкисельной камеры или сканера отпечатков пальцев, встроенного в OLED-дисплей. Панель на органических светодиодах имеет разрешение FHD+, диагональ 6,28 дюйма и частоту развёртки 120 Гц.

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Из менее интересных технических характеристик отметим стереофонические динамики, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2 и прошивку MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Оригинальная модификация в Китае стоит от 580 долларов до 690 долларов. Цена Xiaomi 12 Years Shopping Festival Selection Gift Box пока что не уточняется. Старт продаж новинки запланирован на 30 января 2022 года.