Они попали в базу Федеральной комиссии по связи США.

Накануне китайская компания Xiaomi представила оболочку MIUI 13 для смартфонов, которые будут продаваться и уже продаются за пределами Поднебесной. Программное обеспечение основано на операционной системе Android 11 или Android 12 в зависимости от модели.

реклама

Предполагалось, что прошивка дебютирует вместе с топовыми смартфонами Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Однако, оболочку показали вместе с устройствами семейства Xiaomi Redmi Note 11. Стандартное издание с версией Redmi Note 11S поступят на рынок уже завтра, 28 января 2022 года, с MIUI 13 сразу из коробки. А вот флагманы появятся чуть позже, но к релизу они уже готовы.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro протестированы в программном обеспечении Geekbench 5. В случае со стандартным изданием речь об инженерном образце, который набрал скромные 711 пунктов в режиме Single-Core и 2834 пункта в Multi-Core. Результат версии Pro составил 1145 очков и 3578 очков соответственно. Это уже типичные показатели для флагманов на Snapdragon 8 Gen1. Заметим, что этой однокристальной системой оснащаются оба смартфона. Вариант Pro также протестировали в HTML5test – 474 «попугая» из 555 возможных.

Обе модели сертифицированы американской Федеральной комиссией по связи США. По данным регулятора, флагманы получат глобальную прошивку MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Xiaomi 12 появится в модификациях 8 ГБ + 128/256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Старший брат будет доступен только в конфигурациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

Отметим, что внешне смартфоны почти не отличаются друг от друга, но в техническом плане общего немного. Xiaomi 12 получил FHD+ панель с частотой обновления 120 Гц на базе 6,28-дюймовой матрицы OLED. Разрешение основной камеры составляет 50 МП + 13 МП + 5 МП. В декабрьской новинке установлена аккумуляторная батарея на 4500 мА*ч с 67-Вт проводной зарядкой.

Xiaomi 12 Pro обзавёлся LTPO 2.0 матрицей Samsung AMOLED E5 формата WQHD+ с частотой обновления 120 Гц и размером 6,73 дюйма. В основной камере установлено три модуля на 50 МП, а аккумулятор имеет ёмкость 4600 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 120 Вт.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Оба флагмана оборудованы стереодинамиками, NFC, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и поддерживают 50-ваттную зарядку беспроводным путём. Xiaomi 12 в Китае стоит от 580 долларов до 590 долларов в зависимости от модификации. В Европе цена ожидается на уровне 700 евро за базовый вариант. Xiaomi 12 Pro в Китае можно купить за 730 долларов и 850 долларов в комплектациях, упомянутых выше. В Европе флагман может стоить 1 000 евро, как Xiaomi Mi 10 Pro в 2020 году (Mi 11 Pro в Европе не продавался).