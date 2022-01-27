Смартфон представят во второй половине года.

На просторах всемирной паутины появилось первое изображение смартфона Motorola Frontier, который получит камеру рекордного разрешения. Рендер позволяет нам оценить внешний облик грядущей новинки флагманского уровня.

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Заметим, что Motorola Frontier – не коммерческое название смартфона. Под каким наименованием будет продаваться смартфон, пока что неизвестно, но на просторах всемирной паутины она пока фигурирует под кодовым обозначением Frontier. Возможно, герой заметки станет одним из представителей серии Edge следующего поколения. Напомним, что Motorola Edge X30 – первый в мире смартфон, оборудованный 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Модель будет оснащаться мобильной платформой Snapdragon 8 Gen1+. Об этом чипсете пока что информации нет, но его презентация ожидается в середине текущего года. К слову, сейчас китайская компания Xiaomi тестирует модель Xiaomi 12 Pro с этой однокристальной системой вместо Snapdragon 8 Gen1.

Motorola Frontier получит OLED-дисплей формата Full HD+. На рендере мы видим, что панель будет иметь изогнутые углы и отверстие под фронтальную камеру на 60 МП. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев. Диагональ матрицы составит 6,67 дюйма, а частота обновления изображения – 144 Гц.

Смартфон станет первой моделью на рынке с 200-мегапиксельной основной камерой. Помимо датчика изображения рекордного разрешения в камере будут установлены 50-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль и 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением.

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В арсенале Motorola Frontier будет до 12 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 256 ГБ в топовой модификации. В продажу смартфон поступит с фирменным программным обеспечением MYOS на базе операционной системы Android 12.